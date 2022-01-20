Марс как новая Земля: почему Илон Маск хочет его колонизировать и что ему мешает

Илон Маск надеется основать первую колонию максимум через 10 лет / Фото: Wikipedia, REUTERS

Миллиардер с космическими амбициями считает Луну лишь пересадочной площадкой, а главной своей целью выбрал Красную планету.

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Мы разобрались, почему Илону Маску нужен именно Марс, как на пути к колонизации поможет спутник Земли, и что прямо сейчас мешает миллиардеру отправить людей осваивать новый мир.

Почему не Луна

Несмотря на то, что Луна находится намного ближе, целью колонизаторов стала все же не она.

Самая банальная причина – у Марса просто больше ресурсов: он богат углеродом, азотом, водородом и кислородом. Их можно добыть из углекислого газа и вечной мерзлоты.

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Так могла бы выглядеть терраформированная Луна, фото wikiwand.com

Например, в конце 2021 года на Марсе обнаружили огромные запасы водяного льда. Кроме того, Луна не получает достаточно естественного солнечного света для выращивания любых растений.

Воды под поверхностью в Долинах Маринер оказалось как минимум 40%, фото esa.int

Мешают колонизации Луны также отсутствие атмосферы, резкие изменения погоды и бесплодная радиоактивная поверхность.

Марс как вторая Земля

Тем временем Марс в отдаленном будущем человечество сможет даже терраформировать, если создаст огромный магнитный щит от Солнца.

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Постепенно человечество могло бы превратить Марс в новую Землю, фото wikiwand.com

В результате планета сможет удерживать тепло у поверхности, давление увеличится, а климат улучшится и станет пригодным для жизни, считают ученые NASA.

Если температура поверхности повысится, там можно будет создать благоприятную среду для жизни людей и животных, а также выращивания растений.

Хотя Луну и не собираются колонизировать, она может стать остановкой на пути к Марсу. Сейчас будущим марсианам нужны энергозатратные путешествия с Земли до 8 месяцев в одну сторону.

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В то же время, перевалочный пункт на Луне сэкономит время, энергию и деньги марсианских ракет.

Почему лететь на Марс пока рано

Несмотря на амбициозные планы Илона Маска, колонизация Марса будет невозможна, если ученые и инженеры не придумают, как защитить людей от другой гравитации, давления и радиации.

Та же космическая радиация убьет здоровье человека еще в пути: астронавт, слетав на Марс и обратно, получит такую дозу, что не сможет больше вернуться в космос.

Также нужно придумать, что делать с давлением воздуха на Марсе: его можно сравнить с давлением на высоте 30 км.

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Придется также приспособить колонистов к марсианскому дню, который на 40 минут длиннее нашего.

Эксперименты с часами Mars Time показали, что люди могут выдержать марсианский график дня и ночи максимум три месяца без перерыва.

Не стоит забывать и том, что терраформирование – процесс даже не 100 ближайших лет, а Марс – очень холодный.

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Средняя температура на поверхности – примерно – 63 С. Абсолютный максимум летом – 21 С, а на полюсах температура опускается до -140.

Фактически перед колонизаторами стоит задача построить симулятор посреди условной Антарктики в самый разгар зимы.

График мечты Илона Маска

SpaceX планирует отправить первую миссию на Марс уже в 2026 году, и уже после первых полетов должна начаться подготовка к колонизации, говорит Илон Маск.

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Он надеется, что ракета Starship сможет доставить 100 человек на Марс, заправиться и отправиться с астронавтами обратно на Землю.

Первая колония, по плану Маска, должна поселиться на новой планете максимум через 10 лет. Долгосрочная цель – построить самодостаточный город с людьми и животными.

Скот туда доставят отдельно на космическом аналоге Ноева Ковчега. Space X надеется основать полноценное поселение примерно через 50-100 лет.

Что мешает будущему ковчегу

Пока планы и сроки Илона Маска выглядят очень размыто. Во-первых, двигатель Raptor 2 только проходит испытания, хоть и успешно.

Raptor 2 успешно выдержал давление в 300 бар, побив новый рекорд, фото Wikipedia

Скорее всего, нужно еще от месяца до нескольких месяцев работы, пока SpaceX начнет квалификацию Raptor 2, а также Raptor 2 Vacuum или Boost для первых прототипов Starship.

У самого космического корабля Starship тоже не все так гладко: до полета на Марс нужны тестовые запуски как самого корабля, так и его сверхтяжелого ускорителя. Кроме того, мешает бюрократия.

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SpaceX планировала отправить ракету в первый орбитальный полет в январе или феврале 2022, но госорганы США запретили испытания как минимум до весны.

Starship не смогут начать тестировать до конца февраля, фото Wikipedia

Власти взяли себе еще минимум два месяца для завершения экологической экспертизы. Так что процесс может еще затянуться.

Как будут жить колонисты

Обустроенная колония – только первый шаг к новому космическому обществу, и возникает закономерный вопрос: кто будет им управлять?

Отвечая на вопрос о том, как он видит политическое будущее Марса, Илон Маск заявил, что первые колонии могут, подобно первым колониям США, управляться прямой, или естественной демократией.

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Это означает, что Красной планете не понадобится парламент: люди сами будут голосовать за законы и принимать судебные решения – возможно, с помощью систем электронного голосования.

Подобные системы, фактически регулируемые искусственным интеллектом, в тех или иных интерпретациях не раз описывали фантасты. Сработают ли они на Марсе – покажет время.