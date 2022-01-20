Марс як нова Земля: чому Ілон Маск так хоче на Марс і що йому заважає

Ілон Маск сподівається заснувати першу колонію максимум через 10 років / Фото: Wikipedia, REUTERS

Мільярдер із космічними амбіціями вважає Місяць лише пересідним майданчиком, а головною метою вибрав Червону планету.

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Ми з'ясували, чому Ілону Маску потрібен саме Марс, як на шляху до колонізації допоможе супутник Землі й що зараз заважає мільярдеру відправити людей обживати новий світ.

Чому не Місяць

Незважаючи на те що Місяць набагато ближче, метою колонізаторів став все ж таки не він.

Найбанальніша причина – у Марса просто більше ресурсів: він багатий вуглецем, азотом, воднем та киснем. Їх можна видобути з вуглекислого газу та вічної мерзлоти.

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Таким міг бути тераформований Місяць, фото wikiwand.com

Наприклад, наприкінці 2021 року на Марсі виявили величезні запаси водяного льоду. Крім того, Місяць не отримує достатньо природного сонячного світла для вирощування рослин.

Води під поверхнею в Долинах Марінер виявилося щонайменше 40%, фото esa.int

Заважають колонізації Місяця також відсутність атмосфери, різкі зміни погоди та неродюча радіоактивна поверхня.

Марс як друга Земля

Тим часом Марс у віддаленому майбутньому людство зможе навіть тераформувати, якщо створить величезний магнітний щит від Сонця.

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Поступово людство могло б перетворити Марс на нову Землю, фото wikiwand.com

Тоді планета зможе утримувати тепло біля поверхні, тиск збільшиться, а клімат поліпшиться і стане придатним для життя, вважають вчені NASA.

Якщо температура поверхні підвищиться, там можна буде створити сприятливе середовище для життя людей та тварин, а також для вирощування рослин.

Хоча Місяць і не збираються колонізувати, він може стати зупинкою на шляху до Марса. Нині майбутні марсіани мають здійснювати енерговитратні подорожі із Землі до 8 місяців в одну сторону.

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Водночас перевалковий пункт на Місяці заощадить час, енергію та гроші марсіанських місій.

Чому летіти на Марс поки що рано

Незважаючи на амбітні плани Ілона Маска, колонізація Марса буде неможлива, якщо вчені та інженери не вигадають, як захистити людей від іншої гравітації, тиску та радіації.

Та сама космічна радіація уб'є здоров'я людини ще в дорозі: астронавт, злітавши на Марс і назад, отримає таку дозу, що більше не зможе повернутися в космос.

Також треба вигадати, що робити з тиском повітря на Марсі: його можна порівняти з тиском на висоті 30 км.

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Доведеться також пристосувати колоністів і до марсіанського дня, який на 40 хвилин довший за наш.

Експерименти з годинником Mars Time показали, що люди можуть витримати марсіанський графік дня та ночі щонайбільше три місяці без перерви.

Не варто забувати і про те, що тераформування – процес навіть не 100 найближчих років, а Марс дуже холодний.

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Середня температура на поверхні – приблизно – 63 °С. Абсолютний максимум влітку – 21 °С, а на полюсах температура опускається до -140.

Фактично перед колонізаторами стоїть завдання збудувати симулятор серед умовної Антарктики у самий розпал зими.

Графік мрії Ілона Маска

SpaceX хоче відправити першу місію на Марс у 2026 році, і вже після перших польотів має розпочатися підготовка до колонізації, планує Ілон Маск.

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Він сподівається, що ракета Starship зможе доставити 100 людей на Марс, заправитися та полетіти з астронавтами назад на Землю.

Перша колонія, за планом Маска, має оселитися на новій планеті максимум за 10 років. Довгострокова мета – побудувати самодостатнє місто з людьми та тваринами.

Худобу туди доставлять окремо на космічному аналогу Ноєва ковчега. Space X сподівається заснувати повноцінне поселення приблизно через 50-100 років.

Що заважає майбутньому ковчегу

Поки що плани та терміни Ілона Маска дуже непевні. По-перше, двигун Raptor 2 тільки проходить випробування, хоч і успішно.

Raptor 2 успішно витримав тиск у 300 бар, побивши новий рекорд, фото Wikipedia

Найімовірніше, потрібно ще від місяця до кількох місяців роботи, поки SpaceX почне кваліфікацію Raptor 2, а також Raptor 2 Vacuum або Boost для перших прототипів Starship.

У найкосмічнішого корабля Starship теж не все гаразд: до польоту на Марс потрібні тестові запуски як самого корабля, так і його надважкого прискорювача. Крім того, заважає бюрократія.

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SpaceX планувала відправити ракету в перший орбітальний політ у січні чи лютому 2022 року, але держоргани США заборонили випробування щонайменше до весни.

Starship не зможуть почати тестувати до кінця лютого, фото Wikipedia

Влада взяла собі ще найменше два місяці для завершення екологічної експертизи Отже, процес може ще затягнутися.

Як житимуть колоністи

Облаштована колонія – лише перший крок до нового космічного суспільства. Виникає закономірне питання: хто ним керуватиме?

Відповідаючи на запитання про те, як він бачить політичне майбутнє Марса, Ілон Маск заявив, що перші колонії можуть, подібно до перших колоній США, керуватися прямою, або природною, демократією.

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Це означає, що на Червоній планеті не знадобиться парламент: люди самі голосуватимуть за закони та ухвалюватимуть судові рішення – можливо, за допомогою систем електронного голосування.

Подібні системи, які фактично регулюються штучним інтелектом, у тих чи інших інтерпретаціях неодноразово описували фантасти. Чи спрацюють вони на Марсі – покаже час.