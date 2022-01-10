Илон Маск показал башню, которая будет лапами ловить ступени Starship

Компания SpaceX показала башню для обслуживания с "лапами" для ловли ускорителя космического корабля Starship

Илон Маск показал, как будет возвращать Starship на Землю невредимым

Демонстрация происходила на полигоне Starbase в Техасе: 140-метровая башня MechaZilla должна поймать своей "рукой" ступень Super Heavy при ее возвращении на Землю.

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По задумке изобретателей, башня будет ловить механизм в воздухе, сообщил миллиардер Илон Маск в Twitter.

Испытания самого Starship должны были начаться уже в январе 2022, но, как мы уже писали ранее, их отложили почти до весны из-за опасений госорганов США в безопасности таких тестов.

Именно корабль Starship, по задумке Илона Маска, должен доставить на Марс первых людей уже в ближайшие три года, после чего начать постепенную колонизацию Красной планеты.

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Для этого, впрочем, SpaceX еще необходимо доработать двигатели Raptor 2. Глава компании ранее сообщил, что двигатель стабильно работает при давлении 300 бар, чем побил свой прошлый рекорд.

Как мы уже писали ранее, Илон Маск в прошлом году предупредил о рисках банкротства своей космической компании.