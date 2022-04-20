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СЬОГОДНІ Техно

Після скандалу в Україні дозволили використання Starlink цивільними

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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20 квітня, 19:36
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Starlink дозволить отримати доступ до інтернету в регіонах, які найбільше постраждали від російського вторгнення.
Starlink став доступний мирным громадянам
Starlink став доступний мирным громадянам / Фото: Колаж: Сьогодні

Напередодні в Україні вибухнув скандал через заборони використовувати Starlink цивільним. Але після хвилі обурення у Мережі рішення швидко скасували.

Читайте також: З початку війни Україна отримала 5 тисяч терміналів Starlink: хто за це заплатив

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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що НКЕК з ініціативи Держспецзв'язку ухвалила перше необхідне рішення, яким передбачено:

  • на період дії режиму військового стану використання абонентських супутникових терміналів системи SpaceX Starlink дозволяється усіма категоріями користувачів;
  • внесення змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України для нормування умов роботи системи SpaceX Starlink на території України відповідно до цього рішення.

Раніше в Україні заборонили використовувати супутниковий інтернет Ілона Маска мирним громадянам, аргументуючи своє рішення тим, що це може стати на заваді роботі військових та критичної інфраструктури.

ЩО ТАКЕ STARLINK

Starlink – це глобальна супутникова система, що забезпечує високошвидкісний інтернет у тих місцях, де доступ до Мережі був недоступний. Працездатність системи здійснюється за рахунок понад півтори тисячі супутників, що знаходяться на орбіті Землі.

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Брати Клички та Starlink
Брати Клички та Starlink

ЯК ПРАЦЮЄ STARLINK

Наземна станція – тарілка, що встановлюється на відкритому повітрі, бажано на даху або в іншому місці, щоб сторонні предмети не заважали сигналу. Були випадки, коли навіть листя дерев переривало сигнал.

Далі тарілка за допомогою кабелю, що входить до комплекту, підключається до Wi-Fi роутера. Потім вам потрібно встановити програму на смартфон і завершити встановлення системи. Все це триває близько 20 хвилин.

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Налаштувати систему можна лише за 20 хвилин
Налаштувати систему можна лише за 20 хвилин / Фото: Колаж: Сьогодні

ЯК ПІДКЛЮЧИТИСЯ ДО STARLINK

Спочатку потрібно придбати необхідне обладнання. Замовити його можна на офіційному веб-сайті Starlink. Але ви повинні розуміти, що за нинішніх умов його вам навряд чи доставлять. Навіть у довоєнний час на техніку доводилося чекати по кілька місяців – такий був ажіотаж.

Як ми писали вище, вартість терміналу становить 599 доларів, місячна абонентська плата – 110 доларів.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні Більше статей автора
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