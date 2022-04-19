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Starlink зі скандалом заборонили використовувати цивільним в Україні: що відбувається

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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19 квітня, 20:20
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У держорганах запевняють, що це пов'язано з новизною технології супутникового інтернету
Не всім дозволено використовувати інтернет Starlink
Не всім дозволено використовувати інтернет Starlink / Фото: Колаж: Сьогодні

Регуляторні органи в Україні обмежили використання супутникового інтернету Ілона Маска Starlink цивільними користувачами, керуючись тим, що використання може завадити військовим.

У Мережі розповсюдили скриншот наказу Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій (НЦУ):

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Рішення одразу ж розкритикували, адже, крім військових, терміналами Starlink користувалися волонтери, IP-провайдери, а також у тих регіонах, де ускладнений зв'язок.

Дійшло до того, що Держспецзв'язку довелося заспокоїти українців, пояснити, чому було прийнято рішення і коли все ж таки можна буде використовувати технологію.

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"Масове використання супутникового інтернету Starlink може частково впливати на роботу радіорелейного обладнання українських військових. Тому використання терміналів для доступу до мережі від компанії SpaceX споживачами, крім об'єктів критичної інфраструктури, обмежене", – йдеться у повідомленні.

В організації пояснюють, що ця проблема є тимчасовою і пов'язана з новизною техніки від SpaceX.

Читайте також: З початку війни Україна отримала 5 тисяч терміналів Starlink: хто за це заплатив

Для зняття цих обмежень потрібно провести розрахунки та низку досліджень, які продемонструють, наскільки робота терміналів на частотах, що використовуються, може вплинути на роботу інших користувачів.

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"Про будь-які штучні заборони та обмеження в користуванні інтернетом за допомогою Starlink не йдеться. Всі громадяни та бізнес отримають можливість доступу до супутникового інтернету після завершення всіх необхідних процедур", – запевняють у Держспецзв'язку.

Олександр Трикіша
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