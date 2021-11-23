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Зовсім не романтично: марсохід зробив моторошне фото заходу сонця на Марсі

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор сайту segodnya.ua
23 листопада, 11:43
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Марсохід NASA Perseverance зробив вражаючий знімок сонця на Марсі. Моторошно-блідий захід сонця – такого ви ще не бачили
Захід сонця на Марсі відрізняється від земного
Захід сонця на Марсі відрізняється від земного / Фото: NASA

На знімку видно, як сонце опускається за кам'янистий ландшафт Марса, але його свічення відрізняється від звичного для цієї планети.

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Навіть у NASA відзначили, що марсіанські заходи сонця зазвичай виділяються своїм характерним синім кольором.

Це викликано тим, що дрібний пил в атмосфері дозволяє синьому світлу проникати в атмосферу ефективніше, ніж кольори з довгими хвилями.

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Але цей захід виглядає інакше: менше пилу в атмосфері дає більш приглушений колір, ніж у середньому. Фото трохи відбілили, щоб видалити артефакти камери, пише digitaltrends.com.

Раніше Perseverance за допомогою своєї передової камери Mastcam-Z зробив неймовірну панораму Марса. Виявилося, що Червона планета не така вже й червона.

Також ми повідомляли, що вертоліт Ingenuity здійснив п'ятнадцятий політ і сфотографував Червону планету. Знімки докладніше вивчатимуть співробітники NASA.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор сайту segodnya.ua

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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