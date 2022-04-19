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Вчені розкрили секрет темних плям на Місяці

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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19 квітня, 11:35
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Вчені довго не могли зрозуміти, чому на одному боці місяця кратерів більше, ніж з іншого боку
Місяць зіткнувся з величезним астероїдом близько 4,3 мільярда років тому
Місяць зіткнувся з величезним астероїдом близько 4,3 мільярда років тому / Фото: Колаж: Сьогодні

На зворотному боці Місяця, якого не видно з Землі, значно більше кратерів, ніж на видимому, а нещодавно додався ще один внаслідок падіння ракети. Вчені нарешті дізналися, чому.

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Вченим вдалося дізнатися, що на видимому боці Місяця менше кратерів, тому що поверхня покрита місячними морями – широкими ділянками твердої лави, які видно навіть із Землі.

Згідно з новим дослідженням, масивний астероїд, що врізався в Місяць близько 4,3 мільярда років тому, завдав збитків мантії.

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Це зіткнення створило басейн Південний полюс-Ейткен (SPA) – величезний ударний кратер з максимальною шириною близько 2574 км та максимальною глибиною 8,2 км, який є найбільшим на Місяці та другим за величиною у Сонячній системі.

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Проте досі дослідникам було неможливо пояснити, чому лавові поля є лише на ближньому боці Місяця. Нове дослідження дозволило їм зрозуміти, що при зіткненні з величезним астероїдом лава з мантії вилилася на її ближній бік, поховавши під собою тисячі кратерів.

Зробити відкриття дозволили місячні зразки, доставлені місіями "Аполлон", які містили радіоактивні, що виділяють тепло елементи, такі як калій, фосфор і торій, які, як передбачається, удосталь знаходяться в місячній мантії, пише space.com.

"Зіткнення зі SPA – одна з найзначніших подій у місячній історії. Можливість краще зрозуміти, як сформувалися дві сторони Місяця, які ми бачимо сьогодні, справді захоплює", – вважає провідний автор дослідження Метт Джонс.

До речі, раніше ми писали, що найкрасивіший кратер Марса названий на честь українця, якого заслали на Колиму .

Олександр Трикіша
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