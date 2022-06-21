"Хет-трик" від SpaceX: 3 космічні польоти менше ніж за дві доби – зроблено

Компанія SpaceX, якою керує Ілон Маск, запустила і посадила 3 ​​ракети за 36 годин, і це все – на тлі повідомлень про незгоду співробітників усередині корпорації

SpaceX виконала "хет-трик" космічних польотів менш ніж за два повні дні / Фото: Колаж: Сьогодні, interestingengineering

SpaceX з апустила і посадила 3 ​​ракети за 36 годин: останній запуск відбувся в неділю, 19 червня, коли двоступінчаста ракета Falcon 9 стартувала зі станції космічних сил на мисі Канаверал у Флориді.

Також ми писали, що перед цим Ілон Маск звільнив співробітників SpaceX, які відкрито його критикували. Так, Falcon 9 стартував останнім у трійці о 04:27 за східним поясним часом (04:27 за Грінвічем), вивівши на орбіту супутник зв'язку, розроблений Globalstar. Щільний графік запусків продовжиться протягом найближчих місяців, і SpaceX все-таки сподівається відправити на орбіту свою повністю багаторазову ракету Starship у липні.

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Ракета першого ступеня, що використовується для місії Globalstar, здійснила вертикальну посадку на безпілотний корабель SpaceX біля узбережжя Флориди приблизно через десять хвилин після старту. Супутник вивели на орбіту через 1 годину 50 хвилин після запуску. Запуск супутника Globalstar став третьою місією SpaceX трохи більше 36 годин.

Раніше 7 червня приватна космічна фірма запустила 53 інтернет-супутники Starlink із Космічного центру Кеннеді НАСА у Флориді, а 18 червня запустила радіолокаційний супутник для німецьких військових із бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії.

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Двоступінчаста ракета Falcon 9 стартувала зі станції космічних сил на мисі Канаверал у Флориді / Фото: interestingengineering

Також варто зазначити, що п'ятнична місія Starlink встановила рекорд повторного використання для SpaceX. Перший ступінь Falcon 9, який вивів на орбіту останню партію інтернет-супутників, запустився і приземлився на Землю в 13-й раз.

Раніше ми ще писали, що NASA проти Ілона Маска: агентство заявило, що Starship вибухне прямо на старті.