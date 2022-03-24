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СЕГОДНЯ Техно

В Украине подорожал Starlink: сколько теперь стоит интернет Илона Маска

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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24 марта, 12:56
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SpaceX вынужден был изменить стоимость своих услуг, ссылаясь на инфляцию. Повышение цен коснулось и спутникового интернета Starlink
Илон Маск поднял цены на Starlink
Илон Маск поднял цены на Starlink / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Интернет Илона Маска заработал в Украине только после российского вторжения. Starlink обеспечивает доступ к интернету объектам критической инфраструктуры.

Читайте также: Интернет не для всех: как в Украине работает Starlink Илона Маска

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Тем не менее теперь за него придется платить немного больше. Ежемесячная плата выросла с 99 до 110 долларов. А терминалы Starlink, которые раньше стоили 499 долларов, теперь продаются по 599 долларов. Естественно, рост цен коснется и Украины.

Starlink уже в Украине
Starlink уже в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Как работает Starlink в Украине

После появления информации, что Starlink теперь доступен в Украине, приложение компании стало самым скачиваемым в Google Play. Но обычному гражданину подключиться к спутниковому интернету невозможно.

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Все оборудование, поставляемое в Украину, идет на нужды критической инфраструктуры. А без него вы не получите доступ к глобальной сети.

На данный момент Starlink обслуживает государственный сектор, оборонные предприятия, медиков. Хотя сейчас некоторые провайдеры начинают получать оборудование, чтобы обеспечить интернет в бомбоубежищах.

Читайте также: Как в Украине работает Starlink: опыт использования киевского программиста

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Как подключиться к Starlink

Для получения доступа к интернету сначала необходимо приобрести нужное оборудование. Заказать его можно на официальном сайте Starlink. Но вы должны понимать, что в нынешних условиях его вам вряд ли доставят.

Даже в довоенное время технику приходилось ждать по несколько месяцев – такой был ажиотаж.

интернетStarlink
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Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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