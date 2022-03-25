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СЕГОДНЯ Техно

Украинская армия использует интернет Starlink Илона Маска для уничтожения российских танков

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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25 марта, 17:42
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Спутники Starlink, отправленные в космос компанией SpaceX Илона Маска, помогают украинским военным уничтожать российские танки и другую технику
Украинские дроны наводятся на врага с помощью Starlink
Украинские дроны наводятся на врага с помощью Starlink / Фото: Коллаж: Сегодня

Военные используют беспилотники, специально оснащенные тепловизионными камерами, которые могут обнаруживать российские транспортные средства ночью.

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"Если мы используем дрон с тепловым зрением ночью, дрон должен подключиться через Starlink к артиллеристу и создать захват цели", – сказал командир подразделения Ярослав Гончар в интервью thetimes.co.uk.

Интернет-система Starlink гарантирует, что команды дронов могут работать, даже если есть перебои с интернетом или электричеством.

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Он объяснил, что с наступлением ночи российские войска статичны, поскольку они боятся украинских обстрелов, поэтому вынуждены прятать свои танки в деревнях между домами, зная, что обычная артиллерия не может рисковать поражением мирных жителей.

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По сообщению издания, подразделение уничтожило десятки "приоритетных целей", включая танки, штабные грузовики и другие транспортные средства в ходе ночных рейдов.

Как работает Starlink в Украине

После появления информации, что Starlink теперь доступен в Украине, приложение компании стало самым скачиваемым в Google Play. Но обычному гражданину подключиться к спутниковому интернету невозможно.

Все оборудование, поставляемое в Украину, идет на нужды критической инфраструктуры. А без него вы не получите доступ к глобальной сети.

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На данный момент Starlink обслуживает государственный сектор, оборонные предприятия, медиков. Хотя сейчас некоторые провайдеры начинают получать оборудование, чтобы обеспечить интернет в бомбоубежищах.

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Как подключиться к Starlink

Для получения доступа к интернету сначала необходимо приобрести нужное оборудование. Заказать его можно на официальном сайте Starlink. Но вы должны понимать, что в нынешних условиях его вам вряд ли доставят.

Даже в довоенное время технику приходилось ждать по несколько месяцев – такой был ажиотаж. Совсем недавно Starlink поднял стоимость своих услуг.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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