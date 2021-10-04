В работе Facebook и Instagram произошел сбой

Вечером 4 сентября в работе соцсети Facebook и Instagram (принадлежит Facebook) произошел технический сбой. Как сообщает "Сегодня", проблемы наблюдаются у ряда пользователей в Украине.
Пользователи этих социальных сетей жалуются на проблемы с доступом аккаунтам. Невозможность отправить сообщения, обновить ленту, а также подключиться или войти в свой аккаунт.
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При попытке открыть Facebook появляется сообщение: "Извините, что-то пошло не так. Мы работаем над тем, чтобы все починить как можно быстрее".
Также некоторые пользователи пожаловались на проблемы с доступом в Instagram. Лента новостей совсем не обновляется.
Кроме того, не работает сервис WhatsApp.
По данным сайта Downdetector, проблемы наблюдаются также у пользователей из Польши, Словакии, Венгрии, Эстонии, Латвии, России и других стран. Причины неполадок в работе пока неясны.
Не первый раз
В последнее время сбои в работе различных соцсетей участились – причем, это касается как Facebook, Instagram, так и Twitter.
Например, в ночь на 9 апреля в работе социальной сети Facebook произошел массовый сбой. ПользоватеWhatsAppWhatsAppли пожаловались на проблемы с доступом к аккаунтам и сайту через браузер.
А вечером во вторник, 28 сентября, произошел масштабный сбой в работе социальной сети Twitter.
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