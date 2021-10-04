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СЕГОДНЯ Техно

В работе Facebook и Instagram произошел сбой

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
4 октября, 18:52
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Пользователи пожаловались на проблемы с доступом к соцсети
Соцсети Facebook и Instagram недоступны
Соцсети Facebook и Instagram недоступны / Фото: Коллаж: Сегодня

Вечером 4 сентября в работе соцсети Facebook и Instagram (принадлежит Facebook) произошел технический сбой. Как сообщает "Сегодня", проблемы наблюдаются у ряда пользователей в Украине.

Пользователи этих социальных сетей жалуются на проблемы с доступом аккаунтам. Невозможность отправить сообщения, обновить ленту, а также подключиться или войти в свой аккаунт.

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При попытке открыть Facebook появляется сообщение: "Извините, что-то пошло не так. Мы работаем над тем, чтобы все починить как можно быстрее".

Также некоторые пользователи пожаловались на проблемы с доступом в Instagram. Лента новостей совсем не обновляется.

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Кроме того, не работает сервис WhatsApp.

По данным сайта Downdetector, проблемы наблюдаются также у пользователей из Польши, Словакии, Венгрии, Эстонии, Латвии, России и других стран. Причины неполадок в работе пока неясны.

Не первый раз

В последнее время сбои в работе различных соцсетей участились – причем, это касается как Facebook, Instagram, так и Twitter.

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Например, в ночь на 9 апреля в работе социальной сети Facebook произошел массовый сбой. ПользоватеWhatsAppWhatsAppли пожаловались на проблемы с доступом к аккаунтам и сайту через браузер.

А вечером во вторник, 28 сентября, произошел масштабный сбой в работе социальной сети Twitter.

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Ольга Кравченко
Ольга Кравченко Редактор раздела Киев

В медиа с 2013 года. Пишу о том, чем живет столица и ее обитатели. Есть сертификат по SMM. Родилась в Запорожье. В 2012 году закончила Запорожский технический национальный университет по специальности Журналистика. В Киеве с 2016 года, живу на Левом берегу. Люблю грузинскую кухню, астрологию, спорт и позитивных людей, которые увлечены своим делом.

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