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У Чумацькому шляху виявили гігантську зигзагоподібну хвилю

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
29 листопада, 15:48
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Галактики мають довгі газові "нитки", які можуть розтягуватися на сотні та тисячі світлових років. Одну таку виявили у нашій
У Чумацькому шляху виявили гігантську газову хвилю
У Чумацькому шляху виявили гігантську газову хвилю / Фото: Wikipedia

У Чумацькому шляху зафіксували раніше невідоме утворення, що нагадує гігантську хвилю.

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Відкриття вдалося зробити завдяки огляду телескопа APEX, Чилі, який досліджував концентрацію чадного газу в Галактиці, пише The Astrophysical Journal Letters.

Структуру назвали "Хвиля Ганготрі" на честь льодовика, з якого бере свій початок річка Ганг.

В інших галактиках вчені постійно спостерігають довгі газові "нитки". Їхні розміри дуже різноманітні і варіюються від кількох світлових до мільярдів світлових років.

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У Чумацькому Шляху такі структури виявляти набагато складніше, оскільки ми спостерігаємо його зсередини.

Виявлена "Хвиля Ганготрі" має довжину від 2 до 4 кілопарсек – від 6523 до 13046 світлових років Тому це одне з найбільших утворень нашої Галактики.

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Найближча точка до газової нитки розташована приблизно на відстані 4,5 кілопарсека (14 677 світлових років) від Сонця, сама хвиля має протяженість у бік центру Галактики.

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Найвіддаленіша точка знаходиться на відстані близько 7 кілопарсек (22 830 світлових років) від сонця.

Хвиля об'єднує два спіральні рукави. Цікавою є і форма "Хвилі" – вона не пряма, а зигзагоподібна.

Нагадаємо, раніше за допомогою телескопа з Чилі вдалося зняти зіткнення двох галактик .

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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