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В Млечном пути обнаружили гигантскую зигзагообразную волну

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
29 ноября, 15:48
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Галактики имеют длинные газовые "нити", которые могут растягиваться на сотни и тысячи световых лет. Одну такую обнаружили в нашей
В Млечном пути обнаружили гигантскую газовую волну
В Млечном пути обнаружили гигантскую газовую волну / Фото: Wikipedia

В Млечном пути зафиксировали ранее неизвестное образование, напоминающее гигантскую волну.

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Открытие удалось сделать благодаря обзору телескопа APEX, Чили, исследовавшего концентрацию угарного газа в Галактике, пишет The Astrophysical Journal Letters.

Структуру назвали "Волна Ганготри" в честь ледника, с которого берет свое начало река Ганг.

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В других галактиках ученые постоянно наблюдают длинные газовые "нити". Их размеры очень разнообразны и варьируются от нескольких световых до миллиардов световых лет.

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В Млечном Пути такие структуры обнаруживать гораздо сложнее, так как мы наблюдаем его изнутри.

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Обнаруженная "Волна Ганготри" имеет длину от 2 до 4 килопарсек – от 6 523 до 13 046 световых лет, поэтому это одно из величайших образований нашей Галактики.

Ближайшая точка к газовой нити расположена примерно на расстоянии 4,5 килопарсека (14 677 световых лет) от Солнца, сама волна имеет протяженность в сторону центра Галактики.

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Самая отдаленная точка находится на расстоянии около 7 килопарсек (22 830 световых лет) от Солнца.

Волна объединяет два спиральных рукава. Интересной является и форма "Волны" – она не прямая, а зигзагообразная.

Напомним, ранее с помощью телескопа из Чили удалось заснять столкновение двух галактик.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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