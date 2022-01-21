Домовилися зі SpaceX: військові США пересядуть із літаків у ракети

ВВС США домовилися з мільярдером Ілоном Маском про доставку військових вантажів та гуманітарну допомогу на ракетах SpaceX

Військові створюють ракету для перевезення вантажів у місця стихійного лиха

Компанія підписала п'ятирічний контракт із Міністерством оборони США на суму понад 102 млн доларів.

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Угода передбачає демонстрацію технологій та можливостей для перевезення військових вантажів та гуманітарної допомоги по всьому світу на важкій ракеті, пише Space news.

На сьогодні це найбільший контракт на перевезення вантажів на ракетах. Угода не стосується жодної з ракет-носіїв SpaceX.

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Військові отримають доступ до комерційним орбітальним запускам та посадкам ракет-носіїв компанії, а також побачать конструкції вантажних відсіків, – для створення своїх ракет.

Важливо розуміти, що ідея міжнародних польотів через космос спирається на мережу космодромів по всьому світу для запуску та посадки, яких поки що немає.

Військові, втім, шукають способи приземлитися в більш "суворих умовах" у зонах потенційного лиха.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що компанія Space Entertainment Enterprise запустить кіностудію в умовах невагомості.

Раніше ми також повідомляли, що військові США домовилися, що охоронятимуть бази NASA на Місяці.