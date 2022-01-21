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Договорились со SpaceX: военные США пересядут из самолетов в ракеты

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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21 января, 18:46
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ВВС США договорились с миллиардером Илоном Маском о доставке военных грузов и гуманитарной помощи на ракетах SpaceX
Военные создают ракету для перевозки грузов в места стихийных бедствий
Военные создают ракету для перевозки грузов в места стихийных бедствий

Компания подписала пятилетний контракт с Министерством обороны США на сумму более 102 млн долларов.

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Соглашение предусматривает демонстрацию технологий и возможностей для перевозки военных грузов и гуманитарной помощи по всему миру на тяжелой ракете, пишет Space news.

На сегодняшний день это крупнейший контракт на перевозку грузов на ракетах. Соглашение не относится ни к одной из ракет-носителей SpaceX.

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Военные получат доступ к коммерческим орбитальным запускам и посадкам ракет-носителей компании, а также увидят конструкции грузовых отсеков, - для создания своих ракет.

Важно понимать, что идея международных полетов через космос опирается на сеть космодромов по всему миру для запуска и посадки, которых пока нет.

Военные, впрочем, ищут способы приземлиться в более "суровых условиях" в зонах потенциального бедствия.

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Напомним, ранее мы писали о том, что Компания Space Entertainment Enterprise запустит киностудию в условиях невесомости.

Ранее мы также сообщали, что военные США договорились, что будут охранять базы NASA на Луне.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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