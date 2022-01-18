ТОП-10 найзручніших смартфонів на Android за оцінками користувачів

Розробники мобільного додатка назвали 10 смартфонів на Android, що отримали у грудні 2021 року найвищий показник задоволеності за оцінками користувачів

Смартфони на Android тепер вийшли зі стилусами / Фото: Pixabay, Samsung

Найпопулярнішим серед користувачів смартфоном на операційній системі Android став Samsung Galaxy Note20 Ultra.

Цей телефон вийшов 2020 року, друге місце посів Galaxy S21 Ultra – перший пристрій з підтримкою Стилус S Pen.

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Третє місце отримав Redmi Note 11 Pro+, який, як запевняє техпідтримка українських магазинів, з'явиться у продажу на початку лютого 2022, повідомляє бенчмарк AnTuTu.

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З 4 по 10 місце з мінімальним розташувалися такі моделі:

HUAWEI P50 Pro

vivo S10 Pro

HUAWEI Mate 40 Pro

iQOO Z5

Honor Magic 3

Honor Magic 3 Pro

OPPO K9 Pro 5G.

Цілком рейтинг виглядає так:

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Найпродуктивнішими, за даними сайту, стали смартфони на процесорі Snapdragon 888 Plus.

AnTutu Benchmark – популярна програма, яка тестує всі основні параметри смартфонів і виводить інформацію про швидкість пристроїв.

Нагадаємо, раніше ми вже писали про ТОП-10 найпопулярніших смартфонів початку 2022 року.