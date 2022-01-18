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ТОП-10 найзручніших смартфонів на Android за оцінками користувачів

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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18 січня, 11:38
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Розробники мобільного додатка назвали 10 смартфонів на Android, що отримали у грудні 2021 року найвищий показник задоволеності за оцінками користувачів
Смартфони на Android тепер вийшли зі стилусами
Смартфони на Android тепер вийшли зі стилусами / Фото: Pixabay, Samsung

Найпопулярнішим серед користувачів смартфоном на операційній системі Android став Samsung Galaxy Note20 Ultra.

Цей телефон вийшов 2020 року, друге місце посів Galaxy S21 Ultra – перший пристрій з підтримкою Стилус S Pen.

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Третє місце отримав Redmi Note 11 Pro+, який, як запевняє техпідтримка українських магазинів, з'явиться у продажу на початку лютого 2022, повідомляє бенчмарк AnTuTu.

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З 4 по 10 місце з мінімальним розташувалися такі моделі:

  • HUAWEI P50 Pro
  • vivo S10 Pro
  • HUAWEI Mate 40 Pro
  • iQOO Z5
  • Honor Magic 3
  • Honor Magic 3 Pro
  • OPPO K9 Pro 5G.

Цілком рейтинг виглядає так:

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Найпродуктивнішими, за даними сайту, стали смартфони на процесорі Snapdragon 888 Plus.

AnTutu Benchmark – популярна програма, яка тестує всі основні параметри смартфонів і виводить інформацію про швидкість пристроїв.

Нагадаємо, раніше ми вже писали про ТОП-10 найпопулярніших смартфонів початку 2022 року.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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Олександра Захарова

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