ТОП-10 найзручніших смартфонів на Android за оцінками користувачів

Найпопулярнішим серед користувачів смартфоном на операційній системі Android став Samsung Galaxy Note20 Ultra.
Цей телефон вийшов 2020 року, друге місце посів Galaxy S21 Ultra – перший пристрій з підтримкою Стилус S Pen.
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Третє місце отримав Redmi Note 11 Pro+, який, як запевняє техпідтримка українських магазинів, з'явиться у продажу на початку лютого 2022, повідомляє бенчмарк AnTuTu.
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З 4 по 10 місце з мінімальним розташувалися такі моделі:
- HUAWEI P50 Pro
- vivo S10 Pro
- HUAWEI Mate 40 Pro
- iQOO Z5
- Honor Magic 3
- Honor Magic 3 Pro
- OPPO K9 Pro 5G.
Цілком рейтинг виглядає так:
Найпродуктивнішими, за даними сайту, стали смартфони на процесорі Snapdragon 888 Plus.
AnTutu Benchmark – популярна програма, яка тестує всі основні параметри смартфонів і виводить інформацію про швидкість пристроїв.
Нагадаємо, раніше ми вже писали про ТОП-10 найпопулярніших смартфонів початку 2022 року.