Ребрендинг в Instagram. Что появилось нового в соцсети после сбоя

Накануне соцсеть не работала шесть часов во всем мире

После глобального сбоя в Instagram произошел ребрендинг/Коллаж: Сегодня

Социальная сеть Instagram, в которой недавно произошел глобальный сбой, объявила о внедрении новинки.

Что известно о шестичасовом сбое

Вечером понедельника, 4 октября, в Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger произошел глобальный сбой. Соцсети перестали работать у всех. Из-за этого основатель Facebook Марк Цукерберг потерял 6,6 млрд долларов и опустился в списке миллиардеров по версии Forbes на 6 место.

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В чем причина?

Сбой произошел из-за обновления протокола динамической маршрутизации (BGP). Работа соцсетей была абсолютно заблокирована. Сбой стал одним из самых масштабных по продолжительности и количеству жалоб. Сотрудники Facebook хоть и хотели возобновить работу социальной сети, но смогли сделать это значительно позже, чем планировалось. У них не работал электронный ключ для входа в офис компании.

Соцсети выжили

После шестичасового сбоя соцсети все же возобновили свою работу около часа ночи вторника, 5 октября. Люди могли войти в свои учетные записи со смартфонов и компьютеров. Однако в течение суток соцсеть стабильно все равно не работала.

Что появилось нового после сбоя

Разработчики соцсети признали, что формат IGTV-видео в Instagram был не успешным, его заменили на Instagram TV. Отныне продолжительность видео, размещенных в основной ленте, может составлять до 60 минут. Людям больше не нужно будет выходить из основного приложения Instagram, чтобы посмотреть ролик, как это было в случае с IGTV. По словам представителя соцсети, Instagram TV останется местом для посещения с целью просмотра видео.

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