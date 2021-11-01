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Астероїд, названий на честь України, пролетів неймовірно близько від Землі та налякав вчених

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
1 листопада, 10:44
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NASA уважно стежить за астероїдами, які пролітають повз нашу планету, але минулого тижня вони проморгали інопланетне тіло, яке пройшло неймовірно близько від Землі
Астероїд пролетів повз Землю на близькій відстані
Астероїд пролетів повз Землю на близькій відстані / Фото: Pixabay

Примітно, що за випадковим збігом обставин астероїд отримав назву на честь України – 2021 UA1. UA – це міжнародний код нашої країни.

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Астероїд 2021 UA1 – третій за величиною астероїд, який колись наближався до нашої планети, пролетівший над Антарктидою на висоті близько 3000 км.

Це вище, ніж знаходиться Міжнародна космічна станція, але нижче, ніж обертаються супутники зв'язку.

Небесний об'єкт мав діаметр лише два метри і, швидше за все, згорів би в атмосфері, якби підійшов ближче до нашої планети, пише independent.co.uk.

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Проте вчених турбує не його розмір, а те, що астероїд помітили в останній момент.

"Причина, через яку проліт астероїда був настільки несподіваним, полягала в тому, що він перебував за Сонцем, приходячи з денного неба, тому його не можна було виявити до зближення", – написав у Twitter астроном Тоні Данн.

Є тільки два астероїди, які наближалися до Землі ще ближче: це був астероїд 2020 QG, який пролетів лише за 2950 км над південною частиною Індійського океану, і астероїд 2020 VT4, що пролетів за 400 км від Землі.

Цей астероїд пролетів повз землю в п'ятницю 13-го, але був помічений лише наступного дня.

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Раніше ми писали що NASA успішно запустило перший в історії зонд з вивчення троянських астероїдів. Зонд вирушить вивчати скупчення астероїдів навколо Юпітера, відомих як троянські.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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