Київська область йде під воду: супутник показав наслідки руйнування греблі водосховища

Внаслідок вторгнення Росії в Україну було пошкоджено Дамбу у місці впадання річки Ірпінь у Київське водосховище

Наслідки затоплення у Київській області / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Нові супутникові знімки американської компанії Maxar продемонстрували наслідки затоплення у районі населеного пункту Козаровичі.

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На одному фото показано область до руйнування дамби, а на другому – після.

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Неозброєним оком видно, що вода покрила величезну територію та зупинилася на підступах до житлових будинків Демидова, але на наступному фото видно, що вода продовжує свій шлях уздовж річки Ірпінь. До речі, перепад висот водосховища та річки Ірпінь становить 6 метрів.

Раніше ми писали, що супутник засік десятки вертольотів та нову колону російської техніки. Вони розташовувалися біля Білорусі.

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До речі, радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що окупанти під Києвом протримаються ще два-три дні. За його словами, багато хто з них повернеться до себе в трунах або поліетиленових пакетах.