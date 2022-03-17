Лізуть із Білорусі: супутник засік десятки вертольотів та нову колону російської техніки

Раніше ми опублікували наслідки боїв в аеропорту Гостомеля. На знімках видно, що залишилося від аеропорту Антонов.
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А тепер супутник знайшов нові докази базування російських військ у Білорусі. На зображенні видно дислокацію десятків російських гелікоптерів на аеродромі Великий Боков, що за 50 км від українського кордону. Знімки було зроблено 14 березня.
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На іншому знімку помітили величезну колону російської техніки біля містечка Наровля. Воно ще ближче до українського кордону.
З Норволі в Україну веде пряма дорога у бік Іванкова, де підірвали міст, тому в колоні помітили понтонно-мостовий блок.
До речі, у самій Наровлі розташовується військове містечко, де, ймовірно, дислокуються російські військові. Також з супутника видно будівлі польового шпиталю.
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