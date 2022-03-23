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Киевская область уходит под воду: спутник показал последствия разрушения дамбы водохранилища

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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23 марта, 10:22
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В результате вторжения России в Украину была повреждена дамба в месте впадения реки Ирпень в Киевское водохранилище
Последствия затопления в Киевской области
Последствия затопления в Киевской области / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Новые спутниковые снимки американской компании Maxar продемонстрировали последствия затопления в районе населенного пункта Козаровичи.

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На одном фото показана область до разрушения дамбы, а на втором – после.

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Невооруженным глазом видно, что вода покрыла огромную территорию и остановилась на подступах к жилым домам Демидова, но на следующем фото видно, что вода продолжает свой путь вдоль реки Ирпень. К слову, перепад высот водохранилища и реки Ирпень составляет 6 метров.

Ранее мы писали, что спутник засек десятки вертолетов и новую колонну российской техники. Они располагались на территории Беларуси.

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Кстати, советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что оккупанты под Киевом продержатся еще два-три дня. По его словам, многие из них вернутся к себе в гробах или полиэтиленовых пакетах.

Александр Трикиша
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