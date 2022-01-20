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Instagram вводит платную подписку: сколько это будет стоить

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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20 января, 15:45
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Instagram начал тестировать функцию платной подписки, но пока можно спонсировать только десять аккаунтов известных актеров, блогеров, художников и спортсменов
Instagram вводит платную подписку для блогеров
Instagram вводит платную подписку для блогеров

Кроме того, пока функция платной подписки работает только для пользователей США, но позже ее распространят на весь мир, в то числе и Украину.

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Блогеры смогут выбирать фиксированную ежемесячную стоимость для подписки: от 0,99 до 99,99 доллара, говорится в сообщении главы Instagram Адама Моссери.

То есть потенциально украинцы смогут тоже делать свои блоги платными на сумму примерно от 28 до 2800 гривен с одного подписчика.

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Интересно, что комиссию с доходов авторов соцсеть обещает не брать как минимум до 2023 года.

В список первых тестировщиков функции попали 10 известных людей:

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  • певец Alan Chikin Chow;
  • астролог Aliza like Ibiza;
  • баскетболистка Седона Принс;
  • художник Дон Аллен Стивенсон;
  • художница Банни Митчел;
  • танцовщица, актриса и модель Келси Кук;
  • блогер Эллиотт Норрис;
  • блогер Lonnie IIV;
  • легкоатлетка Джордан Чайлс;
  • гимнаст Джек Джерри.

Авторы получат доступ к доходам от подписки, а также будут видеть число подписчиков, новых подписчиков и тех, кто от них отписался. Соцсеть добавит больше авторов в ближайшие месяцы.

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В Instagram будет три типа подписки, рассказал также глава компании:

  • Instagram-сториз – будут выделяться для подписчиков фиолетовым кольцом;
  • Instagram-трансляции – дадут доступ к эксклюзивным трансляциям блогера;
  • значки "подписчика" – появятся рядом с именем пользователя в комментариях.

При этом в приложении нет специальной технологии, которая закрыла подписчикам возможность делиться эксклюзивным контентом.

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Это означает, что они смогут делать скриншоты или записывать экран, но эту проблему обещают решить.

Ранее Instagram запустил новую функцию, с помощью которой пользователь сможет менять свою ленту.

Кроме того, соцсеть обещала вернуть хронологическую ленту и сделала это, но пользователи получили не совсем то, что ожидали.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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