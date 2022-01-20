Instagram вводит платную подписку: сколько это будет стоить

Instagram начал тестировать функцию платной подписки, но пока можно спонсировать только десять аккаунтов известных актеров, блогеров, художников и спортсменов

Instagram вводит платную подписку для блогеров

Кроме того, пока функция платной подписки работает только для пользователей США, но позже ее распространят на весь мир, в то числе и Украину.

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Блогеры смогут выбирать фиксированную ежемесячную стоимость для подписки: от 0,99 до 99,99 доллара, говорится в сообщении главы Instagram Адама Моссери.

То есть потенциально украинцы смогут тоже делать свои блоги платными на сумму примерно от 28 до 2800 гривен с одного подписчика.

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Интересно, что комиссию с доходов авторов соцсеть обещает не брать как минимум до 2023 года.

В список первых тестировщиков функции попали 10 известных людей:

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певец Alan Chikin Chow;

астролог Aliza like Ibiza;

баскетболистка Седона Принс;

художник Дон Аллен Стивенсон;

художница Банни Митчел;

танцовщица, актриса и модель Келси Кук;

блогер Эллиотт Норрис;

блогер Lonnie IIV;

легкоатлетка Джордан Чайлс;

гимнаст Джек Джерри.

Авторы получат доступ к доходам от подписки, а также будут видеть число подписчиков, новых подписчиков и тех, кто от них отписался. Соцсеть добавит больше авторов в ближайшие месяцы.

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В Instagram будет три типа подписки, рассказал также глава компании:

Instagram-сториз – будут выделяться для подписчиков фиолетовым кольцом;

Instagram-трансляции – дадут доступ к эксклюзивным трансляциям блогера;

значки "подписчика" – появятся рядом с именем пользователя в комментариях.

При этом в приложении нет специальной технологии, которая закрыла подписчикам возможность делиться эксклюзивным контентом.

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Это означает, что они смогут делать скриншоты или записывать экран, но эту проблему обещают решить.

Ранее Instagram запустил новую функцию, с помощью которой пользователь сможет менять свою ленту.

Кроме того, соцсеть обещала вернуть хронологическую ленту и сделала это, но пользователи получили не совсем то, что ожидали.