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Instagram разрешил пользователям менять свою ленту: как это будет работать

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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11 января, 18:55
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Instagram разрешит пользователям редактировать ленту профиля – например, можно будет менять местами публикации и некоторые из них закреплять наверху
Пользователи смогут редактировать свою ленту профиля в Instagram
Пользователи смогут редактировать свою ленту профиля в Instagram

Функция сначала будет доступна отдельным пользователям в тестовом режиме, но вскоре ее распространят на всех.

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Таким образом, пользователь сможет вынести наверх из сетки с фото- и видеопостами нужные ему, рассказал Алессандр Палуцци в Twitter.

Кроме того, после обновления приложения пользователи смогут добавлять в истории новые стикеры "реакции".

Instagram также обещает, что пользователь сможет удалить свою учетную запись прямо из приложения, либо же просто отключить аккаунт с возможностью восстановления.

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Ранее, напомним, мы писали о том, что Instagram все-таки включил возможность хронологической ленты в приложении, но пользователи получили не совсем то, что ожидали.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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