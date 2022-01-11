Instagram разрешил пользователям менять свою ленту: как это будет работать

Instagram разрешит пользователям редактировать ленту профиля – например, можно будет менять местами публикации и некоторые из них закреплять наверху

Пользователи смогут редактировать свою ленту профиля в Instagram

Функция сначала будет доступна отдельным пользователям в тестовом режиме, но вскоре ее распространят на всех.

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Таким образом, пользователь сможет вынести наверх из сетки с фото- и видеопостами нужные ему, рассказал Алессандр Палуцци в Twitter.

Кроме того, после обновления приложения пользователи смогут добавлять в истории новые стикеры "реакции".

Instagram также обещает, что пользователь сможет удалить свою учетную запись прямо из приложения, либо же просто отключить аккаунт с возможностью восстановления.

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Ранее, напомним, мы писали о том, что Instagram все-таки включил возможность хронологической ленты в приложении, но пользователи получили не совсем то, что ожидали.