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СЕГОДНЯ Техно

iPhone 14 может получить новый быстрый порт и универсальную зарядку

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
22 ноября, 10:17
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В результате смены разъема нового профессионального iPhone передача двухчасового видео займет все три минуты вместо почти четырех часов
iPhone 14 Pro получит новые разъем и зарядку
iPhone 14 Pro получит новые разъем и зарядку

iPhone 14 Pro обновит камеры, экран и сменит Lightning на разъем USB-C. Он выйдет в улучшенном дизайне: с уменьшенными симметричными рамками и отсутствующим вырезом.

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На месте надоевшей многим пользователям "челки" оставят небольшое отверстие для фронтальной камеры. Разговорный динамик разместят в верхней рамке, пишет Mydrivers.

Как сообщает издание со ссылкой на несколько источников, в результате смены разъема 2 часа видео 4K ProRes на 720 ГБ будут передаваться меньше трех минут вместо почти четырех часов.

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Дело в том, что интерфейс Lightning используют с 2012 года, и его эффективность до сих пор остается на уровне USB 2.0. К примеру, запись одной минуты видео в формате 4K ProRes требует 6 ГБ пространства.

Так как iPhone 14 Pro в задумке будет более профессиональным, новый разъем USB-C просто необходим.

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Тем временем и США, и Европейский Союз продвигают унификацию интерфейса зарядки, и iPad Pro уже перешел на USB-C (она же – USB Type-C). Ожидается, что iPhone тоже пойдет на это.

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Отказ от Lightning и универсальная зарядка должны также уменьшить ущерб для окружающей среды, унифицировав производство кабелей.

Ранее мы писали о самых популярных смартфонах в Украине, Android оказался популярнее iOS.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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