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ВСУ уничтожают танки оккупантов "умными" снарядами SMArt: что известно (фото, видео)

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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5 июля, 09:31
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Снаряд взрывается на определенной высоте над целью
Снаряд SMArt 155 спроектирован для стрельбы на большие расстояния.
Снаряд SMArt 155 спроектирован для стрельбы на большие расстояния. / Фото: defence-ua.com, Коллаж: Сегодня

Украина продолжает наносить удары по российским захватчикам, используя новую западную технику. В частности, сверхсовременные немецкие самонаводящиеся снаряды SMArt начали уничтожать танки группы "Центр" оккупантов. ВСУ впервые в мире успешно применили эти снаряды и получили значительное преимущество благодаря высокоточному интеллектуальному оружию НАТО, которое Россия не способна разработать.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.

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Сайт "Сегодня" рассказал, что известно об этих снарядах.

"Все делает сам"

Как отмечается, SMArt 155 – это немецкий высокоточный 155 мм кассетный артиллерийский снаряд, спроектированный для стрельбы на большие расстояния и поражения бронетехники из верхнего полушария. SMArt 155 содержит два кассетных боевых элемента, имеющих кумулятивные боевые части.

Снаряд SMArt 155. Фото – Википедия.
Снаряд SMArt 155. Фото – Википедия.

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Принцип действия 155-мм артиллерийского снаряда SMArt 155:

Снаряд SMArt 155. Фото – Википедия.
Снаряд SMArt 155. Фото – Википедия.

где:

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1 – происходит выстрел кассетного снаряда аналогично обычному;

2 – снаряд летит в воздухе по обычной баллистической траектории;

3 – на заданном участке траектории специальный механизм (вышибный заряд) отделяет боевые элементы от контейнера;

4 – отделенные от контейнера кассетные боевые элементы падают вниз;

5 – для стабилизации в полете и замедления кассетные боевые элементы могут выбрасывать парашюты, ленты, лепестки и т.п.;

6 – противотанковые кассетные боевые элементы могут использовать специальные механизмы для поиска целей и приводиться в действие на заданном расстоянии от них. Осколочно-фугасные – взрываться при контакте с поверхностью, зажигательные – заниматься и гореть во время падения.

Как сообщил Юрий Бутусов, снаряд SMArt калибра 155 мм выстреливается по координатам бронетехники противника и дальше "все делает сам".

На определенной высоте над целью снаряд взрывается и отстреливает два боевых суббоеприпаса на парашютах, имеющих собственные микрорадары и инфракрасные сенсоры для поиска бронетехники. После идентификации цели по ней отстреливается ударный гиперзвуковой элемент, поражающий боевую машину сверху.

"Скорость такая, что даже если Россия станет ставить на танки свою систему активной защиты "Арена-М", их характеристики не позволяют перехватить атаку", – написал журналист.

Также 2 июля Вооруженные силы Украины опубликовали видео, на котором видно, как украинские воины уничтожили российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". По информации Бутусова, он был уничтожен с помощью нового снаряда SMArt.

Сайт "Сегодня" писал, что США передадут Украине два зенитно-ракетных комплекса NASAMS. Также мы писали об американских реактивных системах залпового огня HIMARS, которые уже изо всех сил бьют по оккупантам, а главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал яркую работу польских "Крабов" на фронте.

Павел Чернышук
Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня Больше статей автора
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Найдите старый рабочий телефон, который вы можете отдать по требованию оккупантов. Спрячьте телефон, которым вы планируете пользоваться, в сухое теплое место

Заряжайте телефон при каждой возможности. Держите заряженными пауэрбанки. Включите режим жесткой экономии энергии или просто режим энергосбережения

Загрузите файлы и страницы, требуемые для выживания, в память смартфона. Удалите из памяти смартфона весь контент, который может навредить вам при задержании оккупантами

Свои сообщения о передвижении или зверствах оккупантов сразу удаляйте с телефона. При опасности удаляйте сразу чат, а не отдельные сообщения. Используйте секретные чаты

Используйте встроенные средства блокировки телефона для усложнения доступа посторонних к вашим данным - пароль графический пароль, отпечаток пальца

Установите приложения Воздушная тревога, TacticMedAid и Первая помощь. Загрузите контент с них для оффлайн доступа

Не распространяйте информацию из неофициальных источников, даже от людей, которым вы доверяете

Получайте данные о местонахождении родных или передавайте свои с помощью приложению StarFind (для абонентов Киевстар)

Сохраните на смартфоне и в облаке копии документов (свои и родных) - паспорта, свидетельства о рождении, ИНН. Сохраняйте их в секретных папках и альбомах

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