Вода з повітря: фантастичне відкриття 82-річного інженера

Брак води – серйозна проблема в усьому світі. Комусь достатньо пройти на кухню, а декому доводиться проходити десятки кілометрів в пошуках води

Проблема нестачі води в бідних країна незабаром може бути вирішена / Фото: REUTERS

Однак рішення нестачі води знайдено! 82-річний іспанський інженер Енріке Вегі винайшов машину, яка може витягувати воду з повітря, допомагаючи людям у віддалених регіонах або навіть пустелях.

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Принцип роботи машини такий ж, як і у кондиціонера. Вона використовує електрику для охолодження навколишнього повітря, але крім цього пристрій конденсує водяну пару.

Ідея прийшла в голову Вегі в 1990-х роках, коли його рідна Іспанія страждала від посухи протягом п'яти років.

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Однак винахід Вегі не міг працювати при більш високих температурах навколишнього середовища, ніж 40° C, що є звичайним явищем в районах з дефіцитом води, таких як пустелі.

Тому він покращив можливості машини і в 2004 році заснував компанію Aquaer, щоб запропонувати світові своє творіння в якості багатообіцяючого рішення.

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Менша модель пристрою може видавати 50-70 літрів води в день, а більша установка виробляє до 5000 літрів в день, повідомляє Reuters.

Компанія Water Inception встановила машину продуктивністю 500 літрів в день в таборі біженців недалеко від Тріполі в Лівані. В даний час компанія збирає кошти для встановлення сонячних панелей для зниження електричних, а також екологічних витрат процесу.