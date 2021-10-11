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Вода из воздуха: фантастическое открытие 82-летнего инженера

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
11 октября, 18:49
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Нехватка воды – серьезная проблема во всем мире. Кому-то достаточно пройти на кухню, а некоторым приходится проходить десятки километров в поисках воды
Проблема нехватки воды в бедных страна вскоре может быть решена
Проблема нехватки воды в бедных страна вскоре может быть решена / Фото: REUTERS

Однако решение нехватки воды найдено! 82-летний испанский инженер Энрике Веги изобрел машину, которая может извлекать воду из воздуха, помогая людям в отдаленных регионах или даже пустынях.

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Принцип работы машины такой же, как и у кондиционера. Она использует электричество для охлаждения окружающего воздуха, но кроме этого устройство конденсирует водяной пар.

Идея пришла в голову Веги в 1990-х годах, когда его родная Испания страдала от засухи на протяжении пяти лет.

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Однако изобретение Веги не могло работать при более высоких температурах окружающей среды, чем 40° C, что является обычным явлением в районах с дефицитом воды, таких как пустыни.

Поэтому он улучшил возможности машины и в 2004 году основал компанию Aquaer, чтобы предложить миру свое творение в качестве многообещающего решения.

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Меньшая модель устройства может выдавать 50-70 литров воды в день, а более крупная установка производит до 5000 литров в день, сообщает Reuters.

Компания Water Inception установила машину производительностью 500 литров в день в лагере беженцев недалеко от Триполи в Ливане. В настоящее время компания собирает средства для установки солнечных панелей для снижения электрических, а также экологических издержек процесса.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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