Жабі відростили ампутовану лапу: на черзі людина

Жаба змогла відростити втрачену ногу після лікування коктейлем ліків, тепер вчені сподіваються застосувати ту ж технологію до людей

Жабі відростили функціональну ногу

Ліки вводили жабі протягом доби, сама регенерація зайняла 18 місяців, що стало значним кроком уперед для регенеративної медицини.

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У майбутньому ліки можна використовувати для включення здібностей до регенерації у пацієнтів-людей для відновлення тканин або органів, пише The Guardian.

Хто може регенерувати

Як пояснили вчені, експеримент показав, що жаби, інші тварини та люди можуть мати дрімучі регенеративні здібності, які можна активувати.

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Морська зірка може повністю регенерувати свої кінцівки, фото Pixabay

Багато істот здатні повністю регенерувати принаймні деякі кінцівки – наприклад, саламандри, морські зірки, краби та ящірки.

А плоских черв'яків можна навіть розрізати на частини, кожна з яких реконструює цілий організм.

Чому у людей не відростають ноги

Люди також мають деякі здібності до регенерації: печінка може зрости до повного розміру після того, як її розділили навпіл, а у дітей навіть можуть зрости кінчики пальців.

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Однак у людини неможливо відновити втрату великої складної кінцівки жодним природним процесом.

Те, що захищає людину від смерті через крововтрату, не дає нозі регенерувати, фото Pixabay

Швидке утворення рубцевої тканини, яке захищає людину від крововтрати, інфекції та смерті, також перешкоджає і її повторному зростанню.

Як регенерувати людину

Проте експеримент на жабі зміг призупинити утворення рубцевої тканини та регенерував кінцівку, яку вона може використовувати для плавання.

Покриття відкритої рани рідким середовищем із правильним коктейлем ліків може дати необхідні сигнали для запуску регенеративного процесу і у людей, вважають дослідники.

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