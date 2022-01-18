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ТОП-10 самых удобных смартфонов на Android по оценкам пользователей

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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18 января, 11:38
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Разработчики мобильного приложения назвали 10 смартфонов на Android, получивших в декабре 2021 года наивысший показатель удовлетворенности по оценкам пользователей
Смартфоны на Android теперь вышли со стилусами
Смартфоны на Android теперь вышли со стилусами / Фото: Pixabay, Samsung

Самым популярным среди пользователей смартфоном на операционной системе Android стал Samsung Galaxy Note20 Ultra.

Этот телефон вышел в 2020 году, второе место занял Galaxy S21 Ultra – первое устройство с поддержкой стилуса S Pen.

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Третье место получил Redmi Note 11 Pro+, который, по заверениям техподдержки украинских магазинов, появится в продаже в начале феврале 2022, сообщает бенчмарк AnTuTu.

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С 4 по 10 место с минимальным расположились следующие модели:

  • HUAWEI P50 Pro
  • vivo S10 Pro
  • HUAWEI Mate 40 Pro
  • iQOO Z5
  • Honor Magic 3
  • Honor Magic 3 Pro
  • OPPO K9 Pro 5G.

Целиком рейтинг выглядит так:

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Самыми производительными, по данным сайта, стали смартфоны на процессоре Snapdragon 888 Plus.

AnTutu Benchmark – популярное приложение, которое тестирует все основные параметры смартфонов и выводит информацию о скорости устройств.

Напомним, ранее мы уже писали о ТОП-10 самых популярных смартфонах начала 2022 года.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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