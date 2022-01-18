ТОП-10 самых удобных смартфонов на Android по оценкам пользователей

Разработчики мобильного приложения назвали 10 смартфонов на Android, получивших в декабре 2021 года наивысший показатель удовлетворенности по оценкам пользователей

Смартфоны на Android теперь вышли со стилусами / Фото: Pixabay, Samsung

Самым популярным среди пользователей смартфоном на операционной системе Android стал Samsung Galaxy Note20 Ultra.

Этот телефон вышел в 2020 году, второе место занял Galaxy S21 Ultra – первое устройство с поддержкой стилуса S Pen.

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Третье место получил Redmi Note 11 Pro+, который, по заверениям техподдержки украинских магазинов, появится в продаже в начале феврале 2022, сообщает бенчмарк AnTuTu.

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С 4 по 10 место с минимальным расположились следующие модели:

HUAWEI P50 Pro

vivo S10 Pro

HUAWEI Mate 40 Pro

iQOO Z5

Honor Magic 3

Honor Magic 3 Pro

OPPO K9 Pro 5G.

Целиком рейтинг выглядит так:

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Самыми производительными, по данным сайта, стали смартфоны на процессоре Snapdragon 888 Plus.

AnTutu Benchmark – популярное приложение, которое тестирует все основные параметры смартфонов и выводит информацию о скорости устройств.

Напомним, ранее мы уже писали о ТОП-10 самых популярных смартфонах начала 2022 года.