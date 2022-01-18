ТОП-10 самых удобных смартфонов на Android по оценкам пользователей

Самым популярным среди пользователей смартфоном на операционной системе Android стал Samsung Galaxy Note20 Ultra.
Этот телефон вышел в 2020 году, второе место занял Galaxy S21 Ultra – первое устройство с поддержкой стилуса S Pen.
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Третье место получил Redmi Note 11 Pro+, который, по заверениям техподдержки украинских магазинов, появится в продаже в начале феврале 2022, сообщает бенчмарк AnTuTu.
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С 4 по 10 место с минимальным расположились следующие модели:
- HUAWEI P50 Pro
- vivo S10 Pro
- HUAWEI Mate 40 Pro
- iQOO Z5
- Honor Magic 3
- Honor Magic 3 Pro
- OPPO K9 Pro 5G.
Целиком рейтинг выглядит так:
Самыми производительными, по данным сайта, стали смартфоны на процессоре Snapdragon 888 Plus.
AnTutu Benchmark – популярное приложение, которое тестирует все основные параметры смартфонов и выводит информацию о скорости устройств.
Напомним, ранее мы уже писали о ТОП-10 самых популярных смартфонах начала 2022 года.