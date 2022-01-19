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Жителів Грузії змусили дати клятву більше не майнути біткоїни

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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19 січня, 14:15
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Жителів регіону Сванетія в Грузії змусили дати священну клятву, що вони не видобуватимуть криптовалюту, але поки це не працює
Жителі Грузії поклялися не майнити біткоїни, але, судячи з усього, таємно порушують заборону
Жителі Грузії поклялися не майнити біткоїни, але, судячи з усього, таємно порушують заборону / Фото: Pixabay

Щоб вижити в період пандемії COVID-19, багато жителів туристичного регіону почали видобувати біткоїни, але тепер їх звинувачують у порушенні електропостачання.

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У зв'язку з цим майнерів зібрали в церкві перед Новим роком і змусили дати святому Георгію клятву, що вони не більше не робитимуть криптовалюту, пише Coin Telegraph.

Такі обіцянки традиційно розглядаються як непорушні клятви, хоча не всі задоволені таким рішенням.

Видобуток криптовалюти став причиною протестів: місцеві жителі влаштовують акції, тоді як компанія Energo Pro загрожує збільшити тарифи на електроенергію.

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Наприкінці 2021 року муніципалітет Местії пояснив, що споживання зросло на 237% порівняно з минулими роками.

Energo Pro, зі свого боку, наголосила, що регіон споживає 27 мегават, що вчетверо перевищує кількість енергії, на яку розрахована інфраструктура.

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Незважаючи на священну клятву, споживання електроенергії у перші дні 2022 року не знизилося , визнали при цьому у компанії.

Це не єдине рішення про заборону майнінгу, хоч і найекстравагантніше щодо реалізації. Наприклад, Косово заборонило видобуток криптовалюти через небезпечного зимового витоку електроенергії.

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Уряд конфіскував 300 майнінгових установок, змусивши компанії переїхати до інших країн. Казахстан також відключив майнерів у перший тиждень 2022 року.

Раніше, нагадаємо, ми писали про те, чому біткоін став головним активом нерівності в світі.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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