Гарно горить: підбитий російський корабель у Бердянську видно із космосу

Американська космічна компанія Maxar опублікувала нові супутникові знімки України

Палаючий російський корабель видно з космосу / Фото: Колаж: Сьогодні

Увагу компанії привернули наслідки української удару по російським кораблям біля Бердянська.

Читайте також: Київська область йде під воду: супутник показав наслідки руйнування греблі водосховища

Реклама

"Сьогоднішнє, 25 березня, зображення українського портового міста Бердянськ, на якому видно згорілий і частково затоплений російський десантний корабель класу "Алігатор". Вогонь/дим поблизу та поруч із резервуарами для зберігання палива", – описують фото в Maxar.

Наслідки обстрілу. Фото Reuters

Нагадаємо, у четвер, 24 березня, Збройні сили України атакували захоплений російськими окупантами Бердянський порт у Запорізькій області та знищили десантний корабель ворога "Саратов" (спочатку передбачалося, що це був "Орськ"), а також резервуар на 3000 тонн палива.

Також, крім знищеного "Саратова", було пошкоджено ще кілька російських військових судів.

Реклама

Раніше Maxar продемонстрував на супутникових знімках, що залишилося від аеропорту в Гостомелі. Аеропорт Антонов став однією з найгарячіших точок протистояння української армії з російськими окупантами.