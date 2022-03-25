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Гарно горить: підбитий російський корабель у Бердянську видно із космосу

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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25 березня, 21:24
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Американська космічна компанія Maxar опублікувала нові супутникові знімки України
Палаючий російський корабель видно з космосу
Палаючий російський корабель видно з космосу / Фото: Колаж: Сьогодні

Увагу компанії привернули наслідки української удару по російським кораблям біля Бердянська.

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"Сьогоднішнє, 25 березня, зображення українського портового міста Бердянськ, на якому видно згорілий і частково затоплений російський десантний корабель класу "Алігатор". Вогонь/дим поблизу та поруч із резервуарами для зберігання палива", – описують фото в Maxar.

Наслідки обстрілу. Фото Reuters

Нагадаємо, у четвер, 24 березня, Збройні сили України атакували захоплений російськими окупантами Бердянський порт у Запорізькій області та знищили десантний корабель ворога "Саратов" (спочатку передбачалося, що це був "Орськ"), а також резервуар на 3000 тонн палива.

Також, крім знищеного "Саратова", було пошкоджено ще кілька російських військових судів.

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Раніше Maxar продемонстрував на супутникових знімках, що залишилося від аеропорту в Гостомелі. Аеропорт Антонов став однією з найгарячіших точок протистояння української армії з російськими окупантами.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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