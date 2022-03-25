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Красиво горит: подбитый российский корабль в Бердянске видно из космоса

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сегодня
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25 марта, 21:24
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Американская космическая компания Maxar опубликовала новые спутниковые снимки Украины
Горящий российский корабль видно из космоса
Горящий российский корабль видно из космоса / Фото: Коллаж: Сегодня

Внимание компании привлекли последствия украинского удара по российским кораблям возле Бердянска.

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"Сегодняшнее, 25 марта, изображение украинского портового города Бердянск, на котором виден сгоревший и частично затопленный российский десантный корабль класса "Аллигатор". Огонь/дым поблизости и рядом с резервуарами для хранения топлива", – описывают фото в Maxar.

Последствия обстрела. Фото Reuters

Напомним, в четверг, 24 марта, Вооруженные силы Украины атаковали захваченный российскими оккупантами Бердянский порт в Запорожской области и уничтожили десантный корабль врага "Саратов" (изначально предполагалось, что это был "Орск"), а также резервуар на 3000 тонн топлива.

Также, кроме уничтоженного "Саратова", были повреждены еще несколько российских военных судов.

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Ранее Maxar продемонстрировал на спутниковых снимках, что осталось от аэропорта в Гостомеле. Аэропорт Антонов стал одной из самых горячих точек противостояния украинской армии с российскими оккупантами.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сегодня

В медиа с 2017 года, успел поработать как в печатных, так и в электронных изданиях. Имею инженерное образование. Увлекаюсь авиацией и парапланеризмом, а также люблю фильмы и книги в жанре фантастика

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