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Корабль на метане и кислороде: доставка на Луну стала реальностью

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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15 января, 16:43
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Компания Intuitive Machines построила свой собственный космический корабль Nova-C, чтобы организовать доставку для NASA на Луну с 2025 года
Инженеры собрали космический корабль, чтобы организовать службу доставки на Луну
Инженеры собрали космический корабль, чтобы организовать службу доставки на Луну / Фото: Intuitive Machines

Контракт с космическим агентством инженеры заключили в 2018 году – именно тогда NASA запустило программу коммерческих услуг по перевозке грузов на Луну.

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Миссия "Артемида" должна вернуть американцев на спутник Земли к 2025 году, а частные компании доставят туда инструменты и устройства для постройки базы, пишет BBC.

Nova-C способен перевозить полезную нагрузку массой 130 кг, но в своем первом полете он будет нести только 80 кг. До Луны он будет добираться четыре дня.

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Корабль оснащен собственной двигательной установкой, в которой используется комбинация метана и жидкого кислорода.

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Именно это топливо в будущем будет управлять торговлей в Солнечной системе, уверены в Intuitive Machines.

Крейн говорит, что как только Nova-C зарекомендует себя, они построят более крупный космический корабль, который сможет нести полезную нагрузку до пяти тонн.

Космический корабль отправится в космос на ракете SpaceX в первом квартале 2022 года.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинский спутник отправился в космос на ракете Илона Маска.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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