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Астрономи виявили найвіддаленішу галактику в історії

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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7 квітня, 13:45
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Вона може виробляти нові зірки зі швидкістю в 10 разів більшою, ніж інші галактики
Нова галактика знаходиться на відстані в 13 мільярдів років від Землі
Нова галактика знаходиться на відстані в 13 мільярдів років від Землі

Міжнародна група астрономів виявила найвіддаленішу галактику в історії. Нещодавно вченим вдалося побачити найвіддаленішу зірку з будь-коли побачених.

Галактика, яка отримала назву HD1, знаходиться на відстані близько 13,5 мільярда світлових років.

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Галактика виглядає дуже яскравою в УФ-випромінюванні, що наштовхує астрономів на певні думки про її походження.

Нова галактика може бути надмасивною чорною дірою
Нова галактика може бути надмасивною чорною дірою / Фото: NASA

По-перше, HD1 – надпотужна галактика зі спалахом зіркоутворення. Вона може бути такою яскравою, тому що виробляє зірки приблизно в 10 разів швидше, ніж очікувалося для традиційної галактики, і ці зірки можуть бути навіть одними з ранніх зірок у Всесвіті. Відомо, що вони світять яскравіше, порівняно з іншими зірками.

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Як альтернатива, це може бути надмасивна чорна діра, маса якої приблизно в 100 мільйонів разів перевищує масу нашого Сонця, живиться газом і пилом – бурхливий процес, що створює величезну кількість світла.

Вчені сподіваються, що телескоп Джеймса Вебба, який незабаром почне працювати на повну, зможе вивчити HD1 і показати, наскільки далеко вона може бути, пише cnet.com.

Раніше ми писали, що астрономи показали космічне злиття трьох галактик. Космічний телескоп NASA Хаббл зафіксував те, що відбувається, у процесі потрійного злиття галактик.

Олександр Трикіша
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