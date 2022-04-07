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Астрономы обнаружили самую дальнюю галактику в истории

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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7 апреля, 13:45
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Она может производить новые звезды со скоростью в 10 раз выше, чем другие галактики
Новая галактика находится на расстоянии в 13 миллиардов лет от Земли
Новая галактика находится на расстоянии в 13 миллиардов лет от Земли

Международная группа астрономов обнаружила самую далекую галактику в истории. А ведь недавно ученым удалось увидеть самую далекую звезду из когда-либо виденных.

Галактика, получившая название HD1, находится на расстоянии около 13,5 миллиардов световых лет.

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Галактика выглядит очень яркой в ​​УФ-излучении, что наталкивает астрономов на определенные мысли о ее происхождении.

Новая галактика может быть сверхмассивной черной дырой
Новая галактика может быть сверхмассивной черной дырой / Фото: NASA

Во-первых, HD1 – сверхмощная галактика со вспышкой звездообразования. Она может быть такой яркой, потому что производит звезды примерно в 10 раз быстрее, чем ожидалось для традиционной галактики, и эти звезды могут быть даже одними из самых ранних звезд во Вселенной. Известно, что они светят ярче по сравнению с другими звездами.

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В качестве альтернативы, это может быть сверхмассивная черная дыра, масса которой примерно в 100 миллионов раз превышает массу нашего Солнца, питающаяся газом и пылью – бурный процесс, создающий огромное количество света.

Ученые надеются, что телескоп Джеймса Уэбба, который вскоре начнет работать на полную, сможет изучить HD1 и показать, насколько далеко он может быть, пишет cnet.com.

Ранее мы писали, что астрономы показали космическое слияние трех галактик. Космический телескоп NASA Хаббл зафиксировал то, что происходит в процессе тройного слияния галактик.

Александр Трикиша
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