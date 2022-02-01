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СЕГОДНЯ Техно

Метавселенная близко: Sony купила студию видеоигр, от которой отказался Microsoft

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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1 февраля, 07:47
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Компания Sony объявила о приобретении студии Bungie – создателя Halo. Сумма сделки составила 3,6 миллиарда долларов
Sony купил создателя Halo - студию, от которой отказалась Microsoft
Sony купил создателя Halo - студию, от которой отказалась Microsoft

После того, как Microsoft купил создателя Warcraft за 70 млрд долларов, Sony – одна из крупнейших в мире компаний, занимающихся видеоиграми, решила пойти по стопам Билла Гейтса.

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Сейчас Bungie делает популярную игровую франшизу Destiny и была первоначальным разработчиком Halo, пишет CBS News.

Шаг Sony обостряет конкуренцию с Microsoft – ведь игры Bungie рассчитаны именно на Xbox, принадлежащий компании Гейтса, как, впрочем, и Halo.

Microsoft ранее владел и Bungie, но отказался от самой игровой студии в 2007 году, оставив себе только интеллектуальные права на франшизу Halo.

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Sony заверила, что Bungie проложит работу в статусе независимой дочерней студии с собственным руководством, и авторов игр не будут ограничивать в выборе платформ.

Это означает, что Sony не обязывает Bungie немедленно перевести свои игры на Play Station, но ищет способ конкурировать с Microsoft, совершившему крупнейшую сделку в истории видеоигр.

Интересно, что Bungie базируется недалеко от штаб-квартиры Microsoft в Редмонде, штат Вашингтон. Подразделение видеоигр Sony сосредоточено в Сан-Матео, Калифорния.

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Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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