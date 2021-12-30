Amazon обновила своего голосового помощника Alexa после того, как та предложила 10-летней девочке прикоснуться монетой к зубцам наполовину вставленной вилки

Колонка предложила девочке дотронуться монеткой до оголенной вилки розетки / Фото: Pixabay

Предложение появилось после того, как ребенок попросил Алексу "сделать ей вызов".

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"Подключите зарядное устройство для телефона примерно наполовину к розетке, затем дотроньтесь пенни до открытых контактов", – сказал умный динамик, передает BBC.

Мать девочки, Кристин Ливдал, рассказала, что они с дочкой ранее выполняли физические упражнения из YouTube.

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Например, они по заданию от тренера ложились и перекатывались, держась за туфлю на ноге.

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"Плохая погода на улице. Она просто хотела еще одну игру", – говорит Кристин.

Именно тогда спикер Echo предложил принять участие в испытании, которое он нашел в сети.

По словам матери девочки, все закончилось хорошо: ее дочь слишком умна, чтобы выполнить такое опасное задание.

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Опасная активность, известная как "вызов на пенни", начала распространяться в TikTok и других социальных сетях около года назад.

Amazon заверила, что исправила ошибку, как только компания узнала об этом.

Напомним, ранее мы писали о том, что Google Assistant начал напевать песню о вакцинах и масках.