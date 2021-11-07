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Лучший смартфон по соотношению цена-качество: эксперты определили победителя

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
7 ноября, 22:47
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Накануне старта грандиозной распродажи в Китае Double 11 (аналог Черной пятницы) бенчмарк AnTuTu составил рейтинг лучших телефонов по соотношению цены и качества
Определены лучшие смартфоны по соотношению цена-качество
Определены лучшие смартфоны по соотношению цена-качество

Метод подсчета AnTuTu очень прост и понятен: это текущий балл Antutu разделенный на стоимость аппарата.

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Составители рейтинга не стали смешивать бюджетные и флагманские модели, ведь в этом случае показатели были бы необъективными.

Они выделили пять ценовых категорий:

  1. 0-1999 юаней (0-8200 грн)
  2. 2000-2999 юаней (8200 – 12 200 грн)
  3. 3000-3999 юаней (12 200 – 16 300 грн)
  4. 4000-4999 юаней (16 300 – 20 400 грн)
  5. Более 5000 юаней (более 20 400 грн)

На удивление в предфлагманских категориях победу отпраздновали смартфоны Meizu.

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Meizu 18 стал первым в рейтинге телефонов стоимостью 3000 – 3999 юаней, существенно опередив iQOO 8. Третье место досталось OnePlus 9RT.

В сегменте 4000 – 4999 юаней победа досталась Meizu 18 Pro. Второе место у iQOO 8 Pro, третье – у OPPO Find X3 Pro, пишет mydrivers.com.

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Стоит отметить, что для расчета брались китайские цены с учетом скидки на Double 11. В Украине эти модели стоят существенно дороже. Для примера, Meizu 18 в Поднебесной стоит 3179 юаней (около 13 тысяч грн), в Украине – 19 964 грн.

У модели Pro разница еще больше: 16 700 на украинские деньги в Китае и 25 116 грн в Украине.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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