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Размножение в космосе: что может помешать людям заселить Марс

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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26 января, 17:35
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Прежде чем люди смогут поселиться на Марсе или еще дальше от Земли, необходимо выяснить, смогут ли они размножаться в космосе
Могут ли дети родиться в космосе, пока неизвестно
Могут ли дети родиться в космосе, пока неизвестно / Фото: Pixabay

Последние эксперименты на позвоночных проводили 20 лет назад, и хотя сейчас активно строятся ракеты на Марс, вопрос будущего потомства не изучался активно.

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ЭКСПЕРИМЕНТЫ НАД МЫШАМИ

Обеспокоенные этим ученые в последние годы провели ряд экспериментов на МКС, чтобы понять, что в целом млекопитающим, и по итогу людям, нужно для размножения в космосе, пишет axios.

Так, сперма мышей, отправленная на МКС, не подверглась неблагоприятному воздействию окружающей среды на орбите, что привело к появлению здоровых детенышей на Земле.

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В более раннем российском эксперименте крысы-самцы и самки отправлялись на орбиту, и две самки крыс забеременели, но живых детенышей им родить не удалось.

КАК НАСЧЕТ ЛЮДЕЙ

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Последствия рисков для зачатия, беременности, рождения и развития детей за пределами планеты вообще почти не изучены. Не считая того, что люди вообще могут не дожить до этого из-за радиации.

Женщины исторически мало представлены среди астронавтов, что затрудняет изучение того, как могут работать важные части репродуктивной системы человека.

Кроме факторов гравитации, давления и радиации, которые отличаются не только в космосе, но и на Марсе, млекопитающие чувствительны к стрессу, что затрудняет спаривание даже на Земле.

Ученые продолжат исследования – сперму животных отправят на станцию "Лунные врата", после чего в звездное путешествие отправятся нематоды – чтобы проверить их размножение в космосе.

Напомним, ранее исследователи уже заявили, что NASA и SpaceX должны обеспечить астронавтам секс в космосе.

Также мы писали про самые странные вещи, которые астронавты видели и слышали в космосе.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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