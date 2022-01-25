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За два шага до Лунных Врат: когда люди вернутся на спутник Земли

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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25 января, 11:34
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NASA будет ждать более двух лет, прежде чем совершить вторую высадку на Луну с экипажем в рамках программы Artemis
Люди вернутся на Луну не раньше 2027, но уже скоро будут летать вокруг
Люди вернутся на Луну не раньше 2027, но уже скоро будут летать вокруг / Фото: Pixabay

Только после этого человечество наконец вернется на Луну более чем через 50 лет после первой высадки там астронавтов.

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При этом миссия Artemis 4, первая после миссии Artemis 3 не будет пытаться совершить посадку, она будет собирать лунные врата, пишет Space News.

Миссия доставит к шлюзу модуль среды обитания I-Hab, разработанный Европейским космическим агентством и японским космическим агентством JAXA.

На орбиту спутника также отправятся первые элементы Lunar Gateway - запланированного проекта NASA по построению пилотируемой космической станции на орбите Луны.

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Фото Wikipedia

Станция будет вращаться вокруг Луны на орбите Near-Rectilinear Halo Orbit[en. Она будет меньше Международной космической станции.

Пока все расчеты показывают, что Artemis 5, который уже может высадить людей на поверхность спутника, полетит не ранее 2027 года.

Напомним, ранее мы писали, что Китай собрал искусственную Луну и проводит на ней эксперименты.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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