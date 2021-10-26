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Xiaomi показал фото своего нового смартфона еще до презентации

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
26 октября, 14:15
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28 октября Xiaomi проведет презентацию линейки смартфонов Redmi Note 11, но за несколько дней до презентации сама же компания опубликовала фото новинок
Xiaomi Note 11 показали на фото еще до премьеры
Xiaomi Note 11 показали на фото еще до премьеры

Xiaomi показал фото Redmi Note 11 Pro в бело-голубой градиентной расцветке. На задней панели выделяется тройной сенсор камеры.

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На передней панели новинка получит вырез под камеру вверху экрана. Также можно тметить тонкие края и закругленные углы.

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По словам инсайдеров, Redmi Note 11 получит LCD-дисплей с поддержкой частоты обновления 120 Гц, процессор MediaTek Dimensity 810 и 50-мегапиксельную основную камеру.

Redmi Note 11 Pro будет оснащаться OLED-экраном с частотой обновления 120 Гц, процессор MediaTek Dimensity 920 и 108-мегапиксельную основную камеру. Оба смартфона будут оснащаться батареей на 5000 мАч.

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Ориентировочная стоимость в США Redmi Note 11 составит от 190 долларов, Redmi Note 11 Pro – от 250 долларов. Цены в Украине пока неизвестны.

Ранее мы писали, что новый флагман Xiaomi полностью заряжается за 17 минут. Xiaomi провел презентацию новой линейки своих смартфонов. Самая топовая из них заряжается до 100 процентов всего за 17 минут и имеет камеру на 108 мегапикселей.

Александр Трикиша
Александр Трикиша Редактор редакции Спорт

Работа на украинско-польском Евро-2012 стала первым серьезным опытом в журналистке. Тысячи статей, освещение крупных международных соревнований и полное погружение в спорт. Работал в изданиях "Блик" (2012), "Взгляд" (2012-2014), с 2014 года - корреспондент сайта Segodnya.ua

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