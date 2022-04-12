Мир празднует день космонавтики, пока оккупанты уничтожают память о Гагарине

Знаменитый россиянин, прославившийся на весь мир, также стал жертвой военной агрессии Кремля

Имя легендарного космонавта пострадало из-за действий России / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня во всем мире отмечают Международный день полета человека в космос. В этот день 61 год назад знаменитый советский космонавт Юрий Гагарин впервые в истории побывал в космосе.

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Легендарный космонавт является одним из самых узнаваемых советских деятелей в мире. После своего исторического полета Гагарин выступал в роли посла СССР – встречался с различными главами государств, членами королевской семьи и актерами…

Но спустя 54 года со дня трагической смерти Гагарина вспоминать его приходится в свете жестокой агрессии России против Украины.

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Еще в середине марта американская организация Space Foundation отреагировала на войну в Украине и ввела санкции против Гагарина.

В Сети успели предположить, что космонавта лишили всех почестей, но в организации лишь ограничились тем, что убрали его имя из мероприятия по сбору средств, заменив "Юрьеву ночь" на "Праздник космоса: узнайте, что дальше".

Кроме этого, организаторы создали специальную желто-синюю версию логотипа в поддержку Украины.

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Нынешние россияне настолько запятнали свое имя, что в организации не захотели ассоциировать свой фонд с именем россиянина, пусть даже настолько известного.

Но никто так не осквернял память о Гагарине, как сами россияне. В результате обстрелов Чернигова был уничтожен стадион имени Юрия Гагарина, где свои матчи проводил местный футбольный клуб Десна.

Арена пострадала еще в первые дни войны, но оккупанты не остановились, продолжая уничтожать стадион, названный именем их легендарного соотечественника.

Добавим, что после западных санкций вся космическая программа России оказалась под угрозой. Несмотря на бравадные заявления главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, без иностранных технологий российские ракеты далеко не улетят.

А еще в первые дни войны в Сети появился красноречивый мем: