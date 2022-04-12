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Світ святкує день космонавтики, доки окупанти знищують пам'ять про Гагаріна

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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12 квітня, 15:31
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Знаменитий росіянин, який прославився на весь світ, також став жертвою військової агресії Кремля
Ім'я легендарного космонавта постраждало через дії Росії
Ім'я легендарного космонавта постраждало через дії Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні у всьому світі відзначають Міжнародний день польоту людини до космосу. Цього дня 61 рік тому знаменитий радянський космонавт Юрій Гагарін уперше в історії побував у космосі.

Читайте також: Загинув чи вбили? Що насправді сталося з Гагаріним

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Легендарний космонавт є одним з найвідоміших радянських діячів у світі. Після свого історичного польоту Гагарін виступав у ролі посла СРСР – зустрічався з різними главами держав, членами королівської сім'ї та акторами...

Але через 54 роки з дня трагічної смерті Гагаріна згадувати його доводиться у світлі жорстокої агресії Росії проти України.

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Ще в середині березня американська організація Space Foundation відреагувала на війну в Україні та запровадила санкції проти Гагаріна.

У Мережі встигли припустити, що космонавта позбавили всіх почестей, але організація лише обмежилася тим, що прибрала його ім'я із заходу щодо збору коштів, замінивши "Юр'єву ніч" на "Свято космосу: дізнайтеся, що далі".

Окрім цього, організатори створили спеціальну жовто-синю версію логотипу на підтримку України.

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Нинішні росіяни настільки заплямували своє ім'я, що в організації не захотіли асоціювати свій фонд з ім'ям росіянина, хай навіть настільки відомого.

Але ніхто так не опоганяв пам'ять про Гагаріна, як самі росіяни. Внаслідок обстрілів Чернігова було знищено стадіон імені Юрія Гагаріна, де свої матчі проводив місцевий футбольний клуб Десна

Арена постраждала ще в перші дні війни, але окупанти не зупинилися, продовжуючи знищувати стадіон, названий ім'ям їхнього легендарного співвітчизника.

Додамо, що після західних санкцій уся космічна програма Росії опинилася під загрозою. Незважаючи на бравадні заяви глави Роскосмосу Дмитра Рогозіна, без іноземних технологій російські ракети далеко не полетять.

А ще в перші дні війни в Мережі з'явився промовистий мем:

Олександр Трикіша
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