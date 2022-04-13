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Знаменитий астронавт зібрав 500 тисяч доларів на підтримку України

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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13 квітня, 11:14
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Скотт Келлі має родинні зв'язки з Україною, тому особливо важко відреагував на російське вторгнення
Скотт Келлі продає колекцію NTF на допомогу Україні
Скотт Келлі продає колекцію NTF на допомогу Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній астронавт NASA Скотт Келлі з перших днів війни підтримував Україну, а тепер перейшов від слів до діла. Американець запустив NFT арт-проєкт під назвою "Dreams Out of This World".

Серія фрагментів була виставлена на аукціон у Міжнародний день польоту людини у космос. Аукціон мав тривати протягом трьох днів на торговому майданчику NFT OpenSea. Але вся колекція була розпродана лише за кілька годин, зібравши понад 500 000 доларів.

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Вся виручка від продажу піде на допомогу Україні, яка постраждала від військової агресії Росії.

"Дякую всім, хто підтримав цей проєкт! Дивовижно, що у розпал цієї війни ми можемо об'єднатися через мистецтво, щоб допомогти народу України. Сьогодні зібрано понад 500 000 доларів!" – написав Келлі у Twitter.

Нагадаємо, Скотт підтримував Україну в соцмережах й регулярно критикував російське керівництво у себе в Twitter. Дійшло до того, що він публічно оголосив, що відмовляється від медалі "За заслуги в освоєнні космосу", яку йому вручив Дмитро Медведєв.

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Виявляється, Келлі має родинні зв'язки з Україною. Наразі його 9-річний племінник Ісаак запустив сайт, де продаються речі з українською символікою, а весь виторг відправить до фонду UNICEF.

"Мої племінник і племінниця мають українське коріння. Було боляче бачити, як батьківщина їхньої родини зазнає нападу.

Однак попри розпач, Ісаак прагне розпочати збирання коштів для допомоги сім'ям в Україні. Приєднуйтесь до його місії!" – зізнався астронавт.

Олександр Трикіша
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