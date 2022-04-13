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Знаменитый астронавт собрал 500 тысяч долларов в поддержку Украины

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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13 апреля, 11:14
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Скотт Келли имеет родственные связи с Украиной, поэтому особенно тяжело отреагировал на российское вторжение
Скотт Келли продает коллекцию NTF на помощь Украине
Скотт Келли продает коллекцию NTF на помощь Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший астронавт NASA Скотт Келли с первых дней войны поддерживал Украину, а теперь перешел от слов к делу. Американец запустил NFT арт-проект под названием "Dreams Out of This World".

Серия фрагментов была выставлена на аукцион в Международный день полета человека в космос. Аукцион должен был продолжаться в течение трех дней на торговой площадке NFT OpenSea. Но вся коллекция была распродана всего за несколько часов, собрав более 500 000 долларов.

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Вся выручка от продажи пойдет на помощь Украине, пострадавшей от военной агрессии России.

"Спасибо всем, кто поддержал этот проект! Удивительно, что в разгар этой войны мы можем объединиться через искусство, чтобы помочь народу Украины. Сегодня собрано более 500 000 долларов!" – написал Келли сегодня в Twitter.

Напомним, Скотт поддерживал Украину в соцсетях и регулярно критиковал российское руководство у себя в Twitter. Дошло до того, что он публично объявил, что он отказывается от медали "За заслуги в освоении космоса", которую ему вручил Дмитрий Медведев.

Оказывается, у Келли есть родственные связи с Украиной. Сейчас его 9-летний племянник Исаак запустил сайт, где продаются вещи с украинской символикой, а всю выручку отправит в фонд UNICEF.

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"Мои племянник и племянница имеют украинские корни. Было больно видеть, как родина их семьи подвергается нападению.

Тем не менее несмотря на отчаяние, Исаак стремится начать сбор средств для помощи семьям в Украине. Присоединяйтесь к его миссии!" – признался астронавт.

Александр Трикиша
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