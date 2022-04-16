Моторошна діра в пекло відкрилася посеред озера в США: що це таке

Незвичайна система водоскиду лякає своїм зовнішнім виглядом

Моторошна діра в озері виявилася інженерною конструкцією / Фото: Колаж: Сьогодні

Серед озера США знову відкривається страшна 20-метрова дірка, що отримала прізвисько "портал в пекло". І справді, виглядає вона як портал у якийсь потойбічний світ.

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Але насправді нічого містичного у її появі немає. Діра є унікальним водоскидом для озера та греблі Монтічелло.

Інженери побудували отвір на дні греблі у 1950-х роках, щоб контролювати потік води в озері, а для традиційніших контракцій не вистачало місця.

Інженери вирішили, що найкращий спосіб доставити воду на інший бік греблі Монтічелло – це викопати і прокласти тунель через скелі.

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Незвичайний шлюз спрацьовує, коли рівень води піднімається вище за 4,7 метра і здатний поглинати близько 1360 кубометрів води за секунду. Незвичайний ефект порівняли із зливом води в унітазі.

Поблизу "порталу в пекло" заборонено плавати та кататися на човнах. Запобіжні заходи були введені після того, як у 1997 році жінку засмоктало у вихор. Крім цього, двоє плавців потонули в цьому місці у 2010 році, пише sciencetimes.com.