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Жуткая дыра в ад открылась посреди озера в США: что это такое

Александр Трикиша Александр Трикиша Team Lead Техно Сегодня
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16 апреля, 11:57
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Необычная система водосброса пугает своим внешним видом
Жуткая дыра в озере оказалась инженерной конструкцией
Жуткая дыра в озере оказалась инженерной конструкцией / Фото: Коллаж: Сегодня

Посреди озера в США снова открывается Жуткая 20-метровая дыра, получившая прозвище "портал в ад". И в самом деле, выглядит она как портал в какой-то потусторонний мир.

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Но на самом деле ничего мистического в ее появлении нет. Дыра является уникальным водосбросом для озера и плотины Монтичелло.

Инженеры построили отверстие на дне плотины в 1950-х годах, чтобы контролировать поток воды в озере, а для более традиционных контракций не хватало места.

Инженеры решили, что, что лучший способ доставить воду на другую сторону плотины Монтичелло – это выкопать и проложить туннель через скалы.

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Необычный шлюз срабатывает, когда уровень воды поднимается выше 4,7 метра и способно поглощать около 1360 кубометров воды в секунду. Необычный эффект сравнили со сливом воды в унитазе.

Поблизости "портала в ад" запрещено плавать и кататься на лодках. Меры предосторожности были введены после того, как в 1997 году женщину засосало в вихрь. Кроме этого, двое пловцов утонули в этом месте в 2010 году, пишет sciencetimes.com.

Александр Трикиша
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