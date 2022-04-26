Вперше в історії: Китай запустив космічну ракету з повітряної кулі

Запуск ракет із атмосфери істотно знизить витрати на космічну діяльність

Китай запустив ракету з повітряної кулі / Фото: scmp.com

Китай провів успішне випробування нової технології запуску ракет у космос. В якості стартового майданчика виступив не космодром на землі, а гелієва повітряна куля у верхніх шарах атмосфери.

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"Це був перший у світі значний технологічний прорив у запуску ракет такого типу", – сказав генеральний директор Xingjian Tianhang Чжан Ічі.

Призначений для запуску повітрям куля була виготовлена з тонкого пластику і наповнена гелієм при низькому (нульовому) тиску.

У міру збільшення висоти та зниження атмосферного тиску оболонка повітряної кулі надувалась та зберігала свою цілісність. Це дозволило повітряній кулі піднятися на задану висоту і залишатися там досить довго, щоб запустити ракету по команді із землі.

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Очевидним недоліком запуску ракети з аеростату є погана керованість аеростату та залежність від погодних умов. Однак сучасне прогнозування погоди дозволяє вибирати час запуску з високою точністю.

Ракета та повітряна куля були спільно розроблені Xingjian Tianhang Space Technology та Інститутом фізики атмосфери Китайської академії наук.

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Підхід може бути широко використаний вивчення так званого ближнього космосу на висотах від 20 км до 100 км, куди не долітають літаки і спускаються супутники.

Ракети можуть нести наукові прилади для всебічного вивчення атмосфери, спостереження Землі та інших застосувань, пише aroged.com.

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