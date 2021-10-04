Проблеми з мережею: в Facebook вперше прокоментували глобальний збій

У Facebook нарешті назвали причини глобального збою і пообіцяли якомога швидше виправити проблему. На тлі проблем з доступом акції компанії поповзли вниз

У Facebook обіцяють незабаром вирішити проблему / Фото: REUTERS

Сьогодні стався глобальний збій популярних соцмереж Facebook, Instagram, Tik-Tok і інших. У компанії довго відмовчувалися про причини проблеми, але все ж звернулися до користувачів.

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"Щирі вибачення перед усіма, кого прямо зараз торкнулися перебої в роботі сервісів Facebook. У нас виникли проблеми з мережею, і команди працюють як можна швидше, щоб налагодити і відновити роботу якомога швидше", – написав у Twitter технічний директор Facebook Майк Шрепфер.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що дані понад 1,5 мільярда користувачів Facebook продаються на популярному форумі, присвяченому хакерським атакам. Але пізніше користувачів заспокоїли – витік даних Facebook не пов'язаний зі збоєм.

Також ми повідомляли раніше, через збій в Facebook Марк Цукерберг втратив вже 6,6 млрд доларів. Акції найбільших світових компаній стрімко падають.