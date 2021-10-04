Техно
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
❓ Відставка Разумкова 🚨 Затримання Саакашвілі ⚡ Вбивство поліцейського в Чернігові 🚫 Скандальний закон про олігархів
СЬОГОДНІ Техно

Проблеми з мережею: в Facebook вперше прокоментували глобальний збій

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
4 жовтня, 23:27
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У Facebook нарешті назвали причини глобального збою і пообіцяли якомога швидше виправити проблему. На тлі проблем з доступом акції компанії поповзли вниз
У Facebook обіцяють незабаром вирішити проблему
У Facebook обіцяють незабаром вирішити проблему / Фото: REUTERS

Сьогодні стався глобальний збій популярних соцмереж Facebook, Instagram, Tik-Tok і інших. У компанії довго відмовчувалися про причини проблеми, але все ж звернулися до користувачів.

Читайте також: Збій Facebook: працівники навіть не можуть потрапити в будівлю компанії

Реклама

"Щирі вибачення перед усіма, кого прямо зараз торкнулися перебої в роботі сервісів Facebook.

У нас виникли проблеми з мережею, і команди працюють як можна швидше, щоб налагодити і відновити роботу якомога швидше", – написав у Twitter технічний директор Facebook Майк Шрепфер.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що дані понад 1,5 мільярда користувачів Facebook продаються на популярному форумі, присвяченому хакерським атакам. Але пізніше користувачів заспокоїли – витік даних Facebook не пов'язаний зі збоєм.

Також ми повідомляли раніше, через збій в Facebook Марк Цукерберг втратив вже 6,6 млрд доларів. Акції найбільших світових компаній стрімко падають.

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Новини про технології та гаджети
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Хости з майбутнього
Мули
Несподівані події, які не тільки лежать за межами наших знань, а й за межами нашого розуміння того, як влаштованіий світ
Просвіщатися
Автомобільний горосокоп
Яке ти авто?
Дізнатись
Цитата дня

Робочі місця з підприємств і з офісу перенесуть в будинок — це, мабуть, найбільш дивна особливість цивілізації Третьої хвилі

Елвін Тофлер «Третя хвиля», 1980 Американський футуролог, соціолог, філософ
Найпопулярніші в Україні

Samsung

Galaxy Note 20 5G

Apple

iPhone 12

Apple

iPhone SE (2-го покоління)

Samsung

Galaxy S20

Google

Pixel 4a 5G
Тест-драйв
Найдорожчий спорткар Києва
14 тисяч гривень за 60 хвилин
І як воно?
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти