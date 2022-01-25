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Дозволяють бачити навіть у темряві: розроблені окуляри для сліпих

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні
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25 січня, 16:02
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Вчені з Німеччини розробили прототип неймовірних окулярів, які використовують інфрачервону технологію, щоб допомогти сліпим орієнтуватися у навколишньому світі
Окуляри для сліпих дозволяють бачити навіть у темряві
Окуляри для сліпих дозволяють бачити навіть у темряві / Фото: Колаж: Сьогодні

Революційні окуляри являють собою пару інфрачервоних камер, вставлених в оправу, надруковану на 3D-принтері. Зовні вони схожі на окуляри, які носив герой Циклоп із франшизи "Люди Ікс".

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Камера захоплює стереоскопічне зображення, а потім невеликий комп'ютер створює мапу навколишньої місцевості. Завдяки використанню інфрачервоного випромінювання окуляри працюють навіть у темряві.

Наручна пов'язка установки використовує 25 приводів, які вібрують, щоб допомогти користувачам зрозуміти, наскільки близькі об'єкти, а також як вони орієнтовані.

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Якщо користувач перешкоджає, інтенсивність вібрації відповідних приводів поступово збільшується.

Під час тестування добровольці продемонстрували точність до 98 відсотків при подоланні запланованих перешкод, пише futurism.com.

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Усі п'ятеро учасників змогли пройти маршрут із перешкодами з першого разу, а з кожною їхньою наступною спробою швидкість ставала вищою.

Раніше ми писали, що вчені вживили імплантат, що безпосередньо стимулює зорову кору головного мозку – тепер, щоб бачити, не потрібні очі!

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Team Lead Техно Сьогодні Більше статей автора
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